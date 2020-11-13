華埠社區組織鼓勵商戶申請SF Shine計劃（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府一個叫「SF Shines」的計劃，撥款為所有小商業改善店舖的店面，不過由於申請過程繁複，所有文件都是英語，令不少華裔經營的小商業卻步，華埠有社區組織表示，願意協助商戶申請計劃。

余國榮的點心舖位於華埠Jackson街，過去他一直用簡陋的膠布自製一個戶外用餐區做生意。

華埠點心舖老闆余國榮（Peter Yu）說：「本身我們有困難，所以不能做得很漂亮，因為我們的財政有問題，很多人都知道，我根本自己銀行都沒有一筆很大的錢，讓我撥出來做，沒有人支持怎樣做呢？」

東北聯邦信用社及美化華埠協會發現余國榮的情況後，幫他申請市府的計劃「SF Shines」，最終撥出一筆錢，讓余國榮建造了這個合符衛生條例的戶外用餐區。

東北聯邦信用社行政主任勞微笑（Lily Lo）說：「（計劃）是全舊金山，如果我們華人不申請的話，其他懂英語的他們就拿走那筆撥款，不是的，政府是有筆錢，你們不去申請，如果你不去申請，就會少了個機會。」

余國榮說：「人生的事就會有上有落，今次不是一個很大的困難，只要你慢慢來，就會過去，三兩個月後我們又重新來過。」

這個計劃大約會資助每間商店2千元到5千元不等，不過並不是直接現金援助，而是用來維修店舖，或者用來購買應對疫情所有須裝備。

位於天后廟街的幸福餅家亦參加了「SF Shines」，將得到的撥款用來維修，5月底時被人破壞了的鐵閘，稍後亦有專人來安裝防疫膠板。

幸福餅家老闆娘張曉燕（Hanna Zhang）說：「對於我一個女仔，一個女士自己經營店舖，在疫情當下，店舖已有很大量的工作，很大量的壓力，有他們的熱心幫助，有他們的會去幫助，很多英文上的，上面很詳細的東西，他們可以很充分解釋我聽，然後成功去申請，幫補下，減輕我的壓力。」

勞微笑表示，在華埠知道及申請了計劃的商戶很少，而這筆錢是一筆過的撥款，不需要償還，希望商戶不要吃虧，加上戶外用餐區及防疫膠板，所有設備的尺寸大小都是有限制的，衛生局會派人巡查，她的組織同樣會幫商戶檢查是否合符規格，需要協助的商戶可以致電，(415)434-0738與她聯絡。

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