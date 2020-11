華埠社區組織鼓勵商戶申請SF Shine計劃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府一個叫「SF Shines」的計劃,撥款為所有小商業改善店舖的店面,不過由於申請過程繁複,所有文件都是英語,令不少華裔經營的小商業卻步,華埠有社區組織表示,願意協助商戶申請計劃。

余國榮的點心舖位於華埠Jackson街,過去他一直用簡陋的膠布自製一個戶外用餐區做生意。

華埠點心舖老闆余國榮(Peter Yu)說:「本身我們有困難,所以不能做得很漂亮,因為我們的財政有問題,很多人都知道,我根本自己銀行都沒有一筆很大的錢,讓我撥出來做,沒有人支持怎樣做呢?」

東北聯邦信用社及美化華埠協會發現余國榮的情況後,幫他申請市府的計劃「SF Shines」,最終撥出一筆錢,讓余國榮建造了這個合符衛生條例的戶外用餐區。

東北聯邦信用社行政主任勞微笑(Lily Lo)說:「(計劃)是全舊金山,如果我們華人不申請的話,其他懂英語的他們就拿走那筆撥款,不是的,政府是有筆錢,你們不去申請,如果你不去申請,就會少了個機會。」

余國榮說:「人生的事就會有上有落,今次不是一個很大的困難,只要你慢慢來,就會過去,三兩個月後我們又重新來過。」

這個計劃大約會資助每間商店2千元到5千元不等,不過並不是直接現金援助,而是用來維修店舖,或者用來購買應對疫情所有須裝備。

位於天后廟街的幸福餅家亦參加了「SF Shines」,將得到的撥款用來維修,5月底時被人破壞了的鐵閘,稍後亦有專人來安裝防疫膠板。

幸福餅家老闆娘張曉燕(Hanna Zhang)說:「對於我一個女仔,一個女士自己經營店舖,在疫情當下,店舖已有很大量的工作,很大量的壓力,有他們的熱心幫助,有他們的會去幫助,很多英文上的,上面很詳細的東西,他們可以很充分解釋我聽,然後成功去申請,幫補下,減輕我的壓力。」

勞微笑表示,在華埠知道及申請了計劃的商戶很少,而這筆錢是一筆過的撥款,不需要償還,希望商戶不要吃虧,加上戶外用餐區及防疫膠板,所有設備的尺寸大小都是有限制的,衛生局會派人巡查,她的組織同樣會幫商戶檢查是否合符規格,需要協助的商戶可以致電,(415)434-0738與她聯絡。

