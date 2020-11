美國政權過渡仍然膠著 中方首次祝賀拜登當選美國總統

【有線新聞】

中方首次祝賀拜登當選美國總統,但大選後,美國政權過渡仍然膠著,拜登未能聽取上任前的情報簡報。未承認落敗的總統特朗普繼續質疑選舉結果,多名選舉官員發聲明,強調無證據顯示投票有舞弊。

拜登入主白宮後,會是繼甘迺迪以來第二位信奉天主教的美國總統。他周四與教宗方濟各通電話,獲教宗祝賀當選。拜登說期望美國與教廷可在氣候變化、難民及貧窮問題上合作。

中方亦首次祝賀拜登當選,中國外交部發言人汪文斌表示:「我們尊重美國人民的選擇,我們向拜登先生和哈里斯女士(賀錦麗)表示祝賀。同時我們理解,美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

多間美國傳媒推算拜登在「深紅」的亞利桑那州勝出,進一步拉開與總統特朗普的選舉人票距離,州內地方報告顯示,逾半地區完成選後核查,沒發現可影響結果的異常情況。

國土安全部轄下的網絡及基建安全局,多名選舉官員發表聯合聲明,稱無證據顯示投票系統或選票出問題,形容上周大選是「美國史上最安全」。

此局的助理局長上周已請辭,報道指是應白宮要求,消息人士更指連局長也估計會被解僱。國土安全部及國防部據報亦有兩名高層辭職。

在前防長埃斯珀撤職後,五角大樓已有3名高官請辭,改由更親特朗普的人接管,輿論憂慮增添白宮權力過渡變數。

拜登至今未獲聯邦總務署承認總統當選人身分,未能在上任前聽取情報簡報,多名共和黨參議員公開表明,特朗普應讓拜登聽取情報簡報,確保無論何人作總統,明年上任時都有充足準備。

