美國政權過渡仍然膠著 中方首次祝賀拜登當選美國總統

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中方首次祝賀拜登當選美國總統，但大選後，美國政權過渡仍然膠著，拜登未能聽取上任前的情報簡報。未承認落敗的總統特朗普繼續質疑選舉結果，多名選舉官員發聲明，強調無證據顯示投票有舞弊。

拜登入主白宮後，會是繼甘迺迪以來第二位信奉天主教的美國總統。他周四與教宗方濟各通電話，獲教宗祝賀當選。拜登說期望美國與教廷可在氣候變化、難民及貧窮問題上合作。

中方亦首次祝賀拜登當選，中國外交部發言人汪文斌表示：「我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登先生和哈里斯女士（賀錦麗）表示祝賀。同時我們理解，美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

多間美國傳媒推算拜登在「深紅」的亞利桑那州勝出，進一步拉開與總統特朗普的選舉人票距離，州內地方報告顯示，逾半地區完成選後核查，沒發現可影響結果的異常情況。

國土安全部轄下的網絡及基建安全局，多名選舉官員發表聯合聲明，稱無證據顯示投票系統或選票出問題，形容上周大選是「美國史上最安全」。

此局的助理局長上周已請辭，報道指是應白宮要求，消息人士更指連局長也估計會被解僱。國土安全部及國防部據報亦有兩名高層辭職。

在前防長埃斯珀撤職後，五角大樓已有3名高官請辭，改由更親特朗普的人接管，輿論憂慮增添白宮權力過渡變數。

拜登至今未獲聯邦總務署承認總統當選人身分，未能在上任前聽取情報簡報，多名共和黨參議員公開表明，特朗普應讓拜登聽取情報簡報，確保無論何人作總統，明年上任時都有充足準備。

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