舊金山中央地鐵工程原定今年完工現在又要延遲（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山交通局宣布因為疫情,中央地鐵工程將再度延期至明年春季。

今年8月26日,交通局局長Jeff Tumlin在一個記者會上公開表示,中央地鐵工程不會延期。

Tumlin當時說:「我們仍然會按預定時間今年年底完工,然後會開始一年時間的測試,確保系統運作沒有問題,因此我們預計會於2021年年底通車。」

不到3個月,交通局就改口,交通局的代表周四與華埠商戶開月會時表示,中央地鐵工程將會再度延期完工,由原定今年年底推遲到明年春季,原因之一是與疫情有關。

舊金山交通局發言人Philip Pierce說:「主要原因是受疫情影響,有多個承建商的員工感染新冠病毒,並需要隔離,因此我們失去了能加快工作的能力。」

局方亦指,受疫情影響,多個供應商無法準時將建築物料及所需工具運送到各個工地,而工人進行地底工程時,又再遇到意料之外的困難,這三個原因令工程再度延期,加上試車要用最少一年的時間,因此預計最新的通車日期要到2022年的春季。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)表明,要交通局為此負上責任。

佩斯金說:「交通局局長應該要與社區坦白,承認他們搞壞了這個項目,這是不合理的,亦難以信服,局方推遲又推遲,一年又一年,嚴重超支,他們是無能的。」

有商戶代表表示,自疫情爆發以來,每個月都與交通局開會,但一直沒有提及有工人確診,或者工程會延期的事,認為局方一直沒有誠實向社區交待。

三藩市華埠商戶聯合協會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「我們不只是失望,是心淡,說真我們都不期望他們有甚麼結果可以給我們,你見他們只是拖延及,玩弄我們的手段,是在玩我們,不是一個正式的回覆。」

當被問到再次延期完工市府需要額外支付多少工程費,交通局只表示,費用肯定會增加,但實際數目是多少要遲一步再公布。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。