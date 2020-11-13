舊金山中央地鐵工程原定今年完工現在又要延遲（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山交通局宣布因為疫情，中央地鐵工程將再度延期至明年春季。

今年8月26日，交通局局長Jeff Tumlin在一個記者會上公開表示，中央地鐵工程不會延期。

Tumlin當時說：「我們仍然會按預定時間今年年底完工，然後會開始一年時間的測試，確保系統運作沒有問題，因此我們預計會於2021年年底通車。」

不到3個月，交通局就改口，交通局的代表周四與華埠商戶開月會時表示，中央地鐵工程將會再度延期完工，由原定今年年底推遲到明年春季，原因之一是與疫情有關。

舊金山交通局發言人Philip Pierce說：「主要原因是受疫情影響，有多個承建商的員工感染新冠病毒，並需要隔離，因此我們失去了能加快工作的能力。」

局方亦指，受疫情影響，多個供應商無法準時將建築物料及所需工具運送到各個工地，而工人進行地底工程時，又再遇到意料之外的困難，這三個原因令工程再度延期，加上試車要用最少一年的時間，因此預計最新的通車日期要到2022年的春季。

市參事佩斯金（Aaron Peskin）表明，要交通局為此負上責任。

佩斯金說：「交通局局長應該要與社區坦白，承認他們搞壞了這個項目，這是不合理的，亦難以信服，局方推遲又推遲，一年又一年，嚴重超支，他們是無能的。」

有商戶代表表示，自疫情爆發以來，每個月都與交通局開會，但一直沒有提及有工人確診，或者工程會延期的事，認為局方一直沒有誠實向社區交待。

三藩市華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Ed Siu）說：「我們不只是失望，是心淡，說真我們都不期望他們有甚麼結果可以給我們，你見他們只是拖延及，玩弄我們的手段，是在玩我們，不是一個正式的回覆。」

當被問到再次延期完工市府需要額外支付多少工程費，交通局只表示，費用肯定會增加，但實際數目是多少要遲一步再公布。

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