加州發旅遊警示 促外遊居民及到訪旅客自我隔離14天

【KTSF 新柟報導】

加州確診數字突破100萬宗，加州、俄勒岡州和華盛頓州州府共同發出旅遊警示，敦促外遊的居民及到訪的旅客自行隔離14日。

加州衛生部長Mark Ghaly表示，出遊會增加染病風險，建議加州居民今年感恩節假期留在家中，避免非必要的外遊，又敦促外遊的居民及到訪的旅客自行隔離14日。

Ghaly說：「這不是旅遊禁令或限制，而是旅遊警示，我們選擇發出警示是因為過去幾個月我們發現，同加州居民合作選擇抗疫措施去減低疫情比較重要。

加州總個案周四突破100萬關口，周五新增6,893宗個案，高過7日平均的6,773宗，兩星期確診率是4%，比10月29日的星期上升1個百分點，住院人數增加了三成幾。

加州衛生部長又指出，踏入11月頭一個星期，每日新增個案的升幅是47.1%，高過6月中的水平近8%。

他又提醒大家，除下口罩，在室內長時間聚會，都屬於高危活動，再次呼籲大家不要舉行任何室內聚會，又說今年最安全慶節的方法是和同住的人慶祝。

另外，加州州長紐森被發現，在Napa縣的高檔餐廳The French Laundry跟十幾人參加生日派對聚會，惹來爭議，違反州府叫人不要有超過3個家庭聚會的指引。

紐森發文表示，他和太太並不應該參加該派對。

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