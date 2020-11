加州發旅遊警示 促外遊居民及到訪旅客自我隔離14天

【KTSF 新柟報導】

加州確診數字突破100萬宗,加州、俄勒岡州和華盛頓州州府共同發出旅遊警示,敦促外遊的居民及到訪的旅客自行隔離14日。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,出遊會增加染病風險,建議加州居民今年感恩節假期留在家中,避免非必要的外遊,又敦促外遊的居民及到訪的旅客自行隔離14日。

Ghaly說:「這不是旅遊禁令或限制,而是旅遊警示,我們選擇發出警示是因為過去幾個月我們發現,同加州居民合作選擇抗疫措施去減低疫情比較重要。

加州總個案周四突破100萬關口,周五新增6,893宗個案,高過7日平均的6,773宗,兩星期確診率是4%,比10月29日的星期上升1個百分點,住院人數增加了三成幾。

加州衛生部長又指出,踏入11月頭一個星期,每日新增個案的升幅是47.1%,高過6月中的水平近8%。

他又提醒大家,除下口罩,在室內長時間聚會,都屬於高危活動,再次呼籲大家不要舉行任何室內聚會,又說今年最安全慶節的方法是和同住的人慶祝。

另外,加州州長紐森被發現,在Napa縣的高檔餐廳The French Laundry跟十幾人參加生日派對聚會,惹來爭議,違反州府叫人不要有超過3個家庭聚會的指引。

紐森發文表示,他和太太並不應該參加該派對。

