【KTSF 郭柟報導】

根據John Hopkins大學的統計數字,加州累計新型肺炎個案突破100萬宗,周四新增近7千宗新病例,兩星期確診率是3.9%,今個星期有11個縣要收緊抗疫級別。

加州是繼德州之後,全國第二個突破100萬關口的州,除此之外,加州的住院人數都有增加近三成,州長紐森呼籲大家要嚴陣以待。

州內目前最多個案的縣是南加州洛杉磯,累計約33萬宗,周四新增2,533宗,至於新症率最高的縣則是南加州的Imperial縣,該縣每10萬人當中,日增20.3宗個案,確診率都是最高的12.1%。

至於在灣區,Santa Clara縣有最多病例,總個案有2.7萬幾宗,新症率4.1宗,確診率1.6%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。