拜登全力推動過渡政府工作 聚焦應對疫情

【KTSF 張麗月報導】

雖然受到特朗普政府的阻撓,總統當選人拜登的團隊繼續積極全速推動過渡政府的工作,尤其是應對當前的疫情工作。

特朗普總統仍然不肯認輸,就算有共和黨人承認這個事實。

俄亥俄州共和黨州長Mike DeWine說:「我們需要考慮前副總統,是候任總統,拜登是候任總統。」

民主黨人對拜登團隊的過渡工作有信心,但對於很少共和黨人反對特朗普政府設置的阻撓感到驚訝,而眾議長普洛西就指,特朗普不敢面對現實。

佩洛西說:「他們正表演可笑的馬戲,拒絕接受現實。」

如果得不到特朗普政府承認拜登勝出,一些主要過渡程序,好像聯邦撥款和接觸機密資料等將會停頓。

有部份共和黨參議員就認為,拜登的團隊應該可以接觸機密的情報,但也有共和黨領袖反對,因為拜登仍未是真正的總統。

眾議院少數黨領袖Kevin McCarthy說:「他現時不是總統,我不知道究竟1月20日他是否會是總統,但無論誰將得到資訊。」

雖然有爭抝,但拜登團隊已經選出Ron Klain加入新內閣,做日後的白宮幕僚長,Klain曾在奧巴馬政府時期領導處理伊波拉病毒工作,對於應付當前疫情備受關注。

聯邦疾控中心(CDC)的前任署理主管Richard Besser醫生就提醒說,現時是非常危險的處境,抗疫政策顯得非常重要。

