拜登全力推動過渡政府工作 聚焦應對疫情

【KTSF 張麗月報導】

雖然受到特朗普政府的阻撓，總統當選人拜登的團隊繼續積極全速推動過渡政府的工作，尤其是應對當前的疫情工作。

特朗普總統仍然不肯認輸，就算有共和黨人承認這個事實。

俄亥俄州共和黨州長Mike DeWine說：「我們需要考慮前副總統，是候任總統，拜登是候任總統。」

民主黨人對拜登團隊的過渡工作有信心，但對於很少共和黨人反對特朗普政府設置的阻撓感到驚訝，而眾議長普洛西就指，特朗普不敢面對現實。

佩洛西說：「他們正表演可笑的馬戲，拒絕接受現實。」

如果得不到特朗普政府承認拜登勝出，一些主要過渡程序，好像聯邦撥款和接觸機密資料等將會停頓。

有部份共和黨參議員就認為，拜登的團隊應該可以接觸機密的情報，但也有共和黨領袖反對，因為拜登仍未是真正的總統。

眾議院少數黨領袖Kevin McCarthy說：「他現時不是總統，我不知道究竟1月20日他是否會是總統，但無論誰將得到資訊。」

雖然有爭抝，但拜登團隊已經選出Ron Klain加入新內閣，做日後的白宮幕僚長，Klain曾在奧巴馬政府時期領導處理伊波拉病毒工作，對於應付當前疫情備受關注。

聯邦疾控中心（CDC）的前任署理主管Richard Besser醫生就提醒說，現時是非常危險的處境，抗疫政策顯得非常重要。

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