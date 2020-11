【KTSF】

東灣Alameda縣的新型肺炎確診個案上升,縣府宣佈暫停重開更多商業。

Alameda縣現時雖然在橙色抗疫級別,但目前的新症率,即是每10萬人當中日增3.8宗個案,確診率是1.6%,住院人數都有上升,縣府預料即將收緊回紅色級別。

同樣在橙色級別的北灣Marin縣府都建議收緊抗疫措施,包括收緊餐廳堂食人數至最多25%,避免確診數字上升,不過未正式下令。

