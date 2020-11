【KTSF 張麗月報導】

在2020財政年度,聯邦預算赤字飆升至破紀錄3.1萬億元,比前一個財政年度上漲超過兩倍。

就算在疫情之前,聯邦財赤已經達到接近一萬億元的歷史高位,單在10月份,本財政年度開始的頭一個月,聯邦財赤就達到5,220億元,按年上漲37%,10月份的聯邦稅收有2,380億元,比前一年同期減少3%,大部份的公司都設法重開,但許多商業,特別是小商業仍然受到疫情衝擊。

