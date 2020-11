美國周三新症逾14萬宗 連續9天刷新紀錄

【KTSF 吳宇斌報導】

根據CNN報導,全美周三新型肺炎確診新症破紀錄超過14萬宗,死亡人數超過24萬人。

美國連續第9天的新症數字超過10萬,周三更突破14萬,確診總數已經超過1030萬人,而染疫住院人數在周二首次突破6萬。

目前德州是最多病例的州份,有超過100萬宗,在El Paso市,就有接近3萬宗,德州的醫護人員倍感壓力。

有曾經在春季於紐約做前線醫護人員的護士Nick Rose表示:「這裡對於我來說,比之前在紐約艱難,過去3周我救治的病人比我以往一年還要多。」

儘管疫情嚴重,但隨著節日季節來臨,聯合航空因應需求,在感恩節週增加1,400個航班,但有州分官員則擔心,節日季會更加讓確診數字上升,呼籲民眾節日期間不要和家人以外的人吃飯。

內華達州州長Steve Sisolak說:「不要叫家人以外的人來吃晚餐、開派對和其他聚會。」

威斯康辛州州長Tony Evers說:「外出不安全,叫其他人來家中不安全,就是不安全,我們的經濟不能恢復,知道我們控制新冠病毒。」

聯邦疾控中心(CDC)呼籲民眾戴口罩來保護自己和其他人。

