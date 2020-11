美國新型肺炎病例再創單日新高 住院人數首破6萬

【KTSF 江良慧報導】

美國周二有136,000宗新型肺炎新增個案,是有記錄以來單日最大增幅,全國50個州的病例都在上升,部分的住院人數也同時急升,專家對此都表示擔心,因為住院人數上升,通常也會導致死亡人數上升。

在美國,德州是最多病例的州份,有超過100萬宗,甚至比一些像墨西哥和德國整個國家的更多,德州的醫護人員倍感壓力。

德州醫療協會新冠病毒工作小組Ogechika Alozie醫生說:「我認為最大問題是抗疫疲勞和有些沮喪,和我們其實都不想在這裡。」

在全國各地的情況也類似,因為美國的染疫住院人數在周二首次突破6萬。

華盛頓州大學Ali Mokdad醫生說:「記著,深切治療部並非只是照顧新型肺炎病人,我們有其他病人需深切治療,有其他病人需要醫院,有癌症、糖尿病和心血管疾病,所以會令我們感到很大壓力。」

而雖然Pfizer的疫苗試驗在日前傳出好消息,CDC前總監Tom Frieden醫生就警告美國人不要鬆懈。

Frieden說:「疫苗是很重要,消息令人很鼓舞,但接種疫苗不會為疫情帶來童話式結局。」

美國的頂級傳染病專家Anthony Fauci醫生就鼓勵美國人要堅持下去。

Fauci醫生說:「新型肺炎疲勞是真的,可以理解,我們明白有多困難,不過再堅持躲一陣子,做足要做的事,我們會沒事的。」

而根據Johns Hopkins大學的數據,美國的新型肺炎個案已經超過1036萬,當中有24萬人不治死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。