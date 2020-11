拜登宣布勝選後特朗普首露面 出席退伍軍人節活動

【KTSF 蔡璐陽報導】

周三是退伍軍人節,特朗普總統和總統當選人拜登分別舉行紀念活動。

特朗普冒著雨在阿靈頓國家公墓出席退休士兵紀念活動,和他一起同行的還有第一夫人梅拉尼亞、副總統彭斯夫婦。

這是拜登宣布勝選以來,特朗普首次公開露面,他並沒有接受任何採訪。

針對特朗普一直聲稱選舉計票存在舞弊,尤其要求包括賓西凡尼亞州在內的好幾個關鍵搖擺州重新計票,周三在賓州費城和Allegheny縣,有民間非洲裔維權組織的代表對特朗普的要求表示不滿。

他們認為,這是在否認使用郵遞選票的權力,這兩個縣的非洲裔選民,大部分都是拜登的支持者,他們對拜登最終贏得賓州做出了巨大的貢獻,不過特朗普競選團隊提出法律訴訟,質疑這兩個縣的70萬郵遞選票的合法性,對此 非洲裔維權組織的代表表示,如果法庭最終判決這些郵遞選票無效,那就等同於讓非洲裔民眾回到了沒有投票權的時代。

黑人政治賦權項目發言人Tim Stevens說:「我們要確保我們的選票獲點算,我們不需要那些政治把戲,把我們投票權奪走。」

特朗普競選團隊發言人Hogan Gidley說:「這麼巨大數量的選票,完全有可能改變選舉結果。」

特朗普競選團隊聲稱,他們的監票員無法看到費城的計票流程,並認為當中有詐,並且還說在民主黨掌控的縣內允許郵遞選票的投票人,在沒有正確填寫的情況下修改他們的選票,這種做法是用雙重標準對待選民,這對親身投票的選民不公平。

現在美國公民自由聯盟組織代表多個民間組織向法庭發起請願書,表示特朗普團隊沒有證據能證明選舉舞弊。

美國公民自由聯盟發言人Vic Walczak說:「他們沒有證據能夠提供給法庭來證明,這些無理的說法,他們想盜走選舉結果。」

另一邊,拜登周三在妻子的陪同下,來到費城的韓戰紀念公園出席悼念儀式,同日他也宣布將任命他的長期顧問Ron Klain作為白宮幕僚長。

Klain在拜登還是副總統時就是他的幕僚長,並且在2014年伊波拉病毒爆發時也負責抗疫協調工作,有分析認為,拜登的這項任命,意味著在就職後會首要處理新冠病毒疫情。

