舊金山聯合校區委員將投票表決學生返校計劃（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山聯合校區計劃於明年1月25號允許學生返校上課，校區委員將於下星期投票表決該計劃。

最近幾個星期，舊金山市長布里德以及許多家長都紛紛向舊金山聯合校區施壓，希望盡快能讓學生返校上課，校區表示，仍在與教師工會商討學校重開事宜，包括如何為教職員工提供新冠病毒檢測，需要多久檢測一次等。

有份參與制定校區重開計劃的華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）在早前的訪問中表示，學生返校上課，對他們的學業和社交生活都有好處。

林謙悅說：「至關重要，我們的學生和年輕人有機會發揮其教育潛能，我最關注的是，學生越久不能返校上課，公平和學術方面的差距就特別會增加，對於那些最需要親身授課的學生。」

林謙悅還說，校區制定的重開計劃，會要求師生戴口罩，保持社交距離，並在校內張貼衛生指引。

林謙悅說：「師生健康和安全是首要，當我們返校重新開課，我們會盡一切確保他們的健康和安全受到保護。」

根據重開計劃，明年1月25號可以首先返校的是有中度到重度殘疾的學生，以及學前班、過度幼稚園、幼稚園和一年級學生，人數大約一萬人，其他年級的學生，之後會陸續按時間表返校上課，校區也在評估能夠首先重開的校園，並在教職員的監管下，全校區每日最多只能有大約15,000名學生在校內。

不過也有家長和教職員擔心重返校園的健康和安全問題，校區對此表示，有此擔憂的家庭，仍可以讓學生選擇遠程上課。

校區計劃在下星期就重開計劃投票，目前7個教育委員中已有3人表示支持。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。