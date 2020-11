舊金山聯合校區委員將投票表決學生返校計劃（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山聯合校區計劃於明年1月25號允許學生返校上課,校區委員將於下星期投票表決該計劃。

最近幾個星期,舊金山市長布里德以及許多家長都紛紛向舊金山聯合校區施壓,希望盡快能讓學生返校上課,校區表示,仍在與教師工會商討學校重開事宜,包括如何為教職員工提供新冠病毒檢測,需要多久檢測一次等。

有份參與制定校區重開計劃的華裔教育委員林謙悅(Jenny Lam)在早前的訪問中表示,學生返校上課,對他們的學業和社交生活都有好處。

林謙悅說:「至關重要,我們的學生和年輕人有機會發揮其教育潛能,我最關注的是,學生越久不能返校上課,公平和學術方面的差距就特別會增加,對於那些最需要親身授課的學生。」

林謙悅還說,校區制定的重開計劃,會要求師生戴口罩,保持社交距離,並在校內張貼衛生指引。

林謙悅說:「師生健康和安全是首要,當我們返校重新開課,我們會盡一切確保他們的健康和安全受到保護。」

根據重開計劃,明年1月25號可以首先返校的是有中度到重度殘疾的學生,以及學前班、過度幼稚園、幼稚園和一年級學生,人數大約一萬人,其他年級的學生,之後會陸續按時間表返校上課,校區也在評估能夠首先重開的校園,並在教職員的監管下,全校區每日最多只能有大約15,000名學生在校內。

不過也有家長和教職員擔心重返校園的健康和安全問題,校區對此表示,有此擔憂的家庭,仍可以讓學生選擇遠程上課。

校區計劃在下星期就重開計劃投票,目前7個教育委員中已有3人表示支持。

