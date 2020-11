舊金山市參議會通過新建大廈禁用天然氣法案

【KTSF 吳宇斌報道】

備受華人社區關注新建大廈禁用天燃氣法案,周二獲得市參議會一致通過,市參事安世輝提出修訂案,希望豁免所有餐館,不過修訂案被否決。

市參事孟達文提出的法案,規定明年起申領牌照興建的大廈,包括住宅及商用樓宇,必須改用電力,所有現存的餐館將不受影響。

如果新樓宇裡有餐館,餐館可以申請一年的豁免,用天然氣做菜直到2022年。

孟達文表示,知道餐飲業對於法案有憂慮,他與金門餐飲業協會、中華總商會等組織商量過後,決定提出修訂案,將法案的生效日期推遲半年,然後讓一些只能用天然氣做菜的餐廳,可以一直申請豁免。

孟達文說:「法案現在包括新樓宇的餐館,可以一直申請豁免,當證明到天然氣煮食是必須,或者無辦法用電力取代。」

市參事安世輝(Ahsha Safai)就提出修訂案,希望給予這些發展商一些彈性,暫時讓餐館獲得豁免,直至在技術上找到天然氣的替代品。

安世輝說:「每兩年一次,樓宇檢查局會匯報有關電力烹飪的最新技術,當有新技術可以替代天然氣做菜,我們可以再修訂,將空間變為電力烹飪。」

兩名華裔市參事李麗嫦及余鼎昂表示,明白華裔社區的擔憂,因此支持安世輝的修訂案,不過佩斯金及馬兆明就指,法案中原定的修訂案已經足夠回應社區的憂慮,最終安世輝的修訂案,只得到4票支持而被否決。

這項法案旨在減少溫室氣體的排放,保護環境,預計法案生效後,會影響全市超過54,000個新的房屋單位,及32萬平方呎的商用空間。

