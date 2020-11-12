舊金山市參議會通過新建大廈禁用天然氣法案

【KTSF 吳宇斌報道】

備受華人社區關注新建大廈禁用天燃氣法案，周二獲得市參議會一致通過，市參事安世輝提出修訂案，希望豁免所有餐館，不過修訂案被否決。

市參事孟達文提出的法案，規定明年起申領牌照興建的大廈，包括住宅及商用樓宇，必須改用電力，所有現存的餐館將不受影響。

如果新樓宇裡有餐館，餐館可以申請一年的豁免，用天然氣做菜直到2022年。

孟達文表示，知道餐飲業對於法案有憂慮，他與金門餐飲業協會、中華總商會等組織商量過後，決定提出修訂案，將法案的生效日期推遲半年，然後讓一些只能用天然氣做菜的餐廳，可以一直申請豁免。

孟達文說：「法案現在包括新樓宇的餐館，可以一直申請豁免，當證明到天然氣煮食是必須，或者無辦法用電力取代。」

市參事安世輝（Ahsha Safai）就提出修訂案，希望給予這些發展商一些彈性，暫時讓餐館獲得豁免，直至在技術上找到天然氣的替代品。

安世輝說：「每兩年一次，樓宇檢查局會匯報有關電力烹飪的最新技術，當有新技術可以替代天然氣做菜，我們可以再修訂，將空間變為電力烹飪。」

兩名華裔市參事李麗嫦及余鼎昂表示，明白華裔社區的擔憂，因此支持安世輝的修訂案，不過佩斯金及馬兆明就指，法案中原定的修訂案已經足夠回應社區的憂慮，最終安世輝的修訂案，只得到4票支持而被否決。

這項法案旨在減少溫室氣體的排放，保護環境，預計法案生效後，會影響全市超過54,000個新的房屋單位，及32萬平方呎的商用空間。

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