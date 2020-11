Santa Clara縣確診病例急速上升 當局望商家市民自律

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣新冠病毒確診病例有急速上升趨勢,不過縣還沒有緊縮商業活動,但希望商家及民眾能夠自律。

Santa Clara縣對違反新冠疫情衛生指引的商家或是組織機構已經做出開罰,商業規範小組表示,還是以宣導及教育為優先,如果接到投訴,會有專人打電話或是親自查看,累犯者不僅受罰,罰金還會加重,但還是希望商家能夠自律。

聖縣商業規範小組Beatrice Santiago說:「我們大多給機會改進,給24到72小時寬限期,若努力改正,就會減少對社區的傷害,也可以取消罰金,但若是超級播毒者,那便不容出錯,我們會認真對待,沒有寬限期。」

從10月5日,Santa Clara縣將貼在店門外的綠色標記改成橙色,不過很多商家貼出的顏色是黑白影印機印出的灰色,民眾可以看日期,如果是10月5日以後的標記,代表有新的社交距離指引。

Santa Clara縣議會8月一致通過對違反新冠疫情衛生指引的商家開罰,到目前為止已經對不同的商業、組織、機構共開出60萬罰款。

不過不少民眾在Santa Clara縣衛生局的粉絲專業留言,衛生單位不應該把新冠病例上升歸咎於商家,對已經難做生意的商家開罰是不近人情,留言說商家都非常努力配合政府的衛生指引。

