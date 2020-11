【KTSF】

由於收到火警報告,防盜門鈴系統Ring宣布回收35萬個配有鏡頭的門鈴。

根據消費者產品安全委員會,Ring至今收到23宗火警報告,涉及其第二代智能門鈴,有8人輕微燒傷,並有財物損毁。

安全委員會表示,若在安裝過程中用了不正確的螺絲,門鈴的電池可能會過熱,可能導致火警和燒傷的危險。

Ring宣布要回收的35萬個門鈴,在今年6月至10月期間在美國和加拿大售賣。

