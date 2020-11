費城共和黨市政官員反駁選舉舞弊指控

【KTSF 張麗月報導】

正當特朗普總統不肯認輸之際,關鍵搖擺州賓夕凡尼亞費城的一個共和黨籍市政官員,反駁有關選舉舞弊的指控。

特朗普和拜登周三分別出席退伍軍人節紀念活動,特朗普冒著雨,在維珍尼亞州阿靈頓國家墓地,為陣亡戰士獻上花圈。

特朗普離開墓園時,並沒有向記者講話,除了打哥爾夫球兩次之外,今次是特朗普6天內首次公開露面。

特朗普一直以來都指控這次選舉被人偷走,有選舉舞弊之嫌,但全美的選舉事務官員都表示,他們找不到證據去支持特朗普這些指控。

CNN New Day節目主持人John Berman說:「有何證據指費城的點票,有廣泛舞弊?」

費城市政官員Al Schmidt說沒有找到。

這名共和黨籍的費城市政官員對CNN表示,他們查證有關選舉舞弊的指控,包括死去的人都有投票,他聲稱並沒有其事。

Schmidt說:「我們查證每一張票,看其投票的紀錄,沒人死後在費城投票。」

Schmidt對於民眾接收錯誤訊息表示驚訝,他認為社交媒體的指控荒謬。

Schmidt說:「我在社交媒體見過,最捕風捉影的事情,完全是荒謬的指控,絕對沒有理據,其中之一我不理解的是,民眾渴求吸收謊話。」

不過特朗普發推文攻擊Schmidt,只是掛名做共和黨人,其實是拒絕調查選舉欺詐的指控。

無論如何,有領袖正擁抱拜登,又稱特朗普是前任總統。

英國首相約翰遜說:「感到高興,在許多領域,拜登賀錦麗政府可以跟我們一致。」

到目前為止,總統大選是誰勝出,尚未有官方結果,特朗普團隊也針對幾個關鍵搖擺州的選舉結果提出訴訟,喬治亞州因為拜登只是領先特朗普一萬多票而啟動重新點票,每張選票都用人手重新點算。

此外,民意調查網站Real Clear Politics,已從其網站撤回拜登在賓夕凡尼亞與亞利桑那州的得票結果,兩州共有31張選舉人票,而特朗普贏得阿拉斯加州的3張選舉人票。

另一方面賓夕凡尼亞Erie地區的郵政局工作人員Richard Hopkins,指控郵局上司在選票做手腳,下令將選舉日過後收到的選票蓋上選舉日的郵戳。

有報導指美國郵政的總督察向國會表示,Hopkins已經撤回指控,華盛頓郵報報導就指,Hopkins向調查員虛構指控,但Hopkins周二晚拍片段放上YouTube,駁斥華盛頓郵報的報導,並表明自己並沒有撤回他所作的指控聲明,而Hopkins的上司就指他的指控是100%虛假,有指他之前受多次紀律處分。

