費城共和黨市政官員反駁選舉舞弊指控

【KTSF 張麗月報導】

正當特朗普總統不肯認輸之際，關鍵搖擺州賓夕凡尼亞費城的一個共和黨籍市政官員，反駁有關選舉舞弊的指控。

特朗普和拜登周三分別出席退伍軍人節紀念活動，特朗普冒著雨，在維珍尼亞州阿靈頓國家墓地，為陣亡戰士獻上花圈。

特朗普離開墓園時，並沒有向記者講話，除了打哥爾夫球兩次之外，今次是特朗普6天內首次公開露面。

特朗普一直以來都指控這次選舉被人偷走，有選舉舞弊之嫌，但全美的選舉事務官員都表示，他們找不到證據去支持特朗普這些指控。

CNN New Day節目主持人John Berman說：「有何證據指費城的點票，有廣泛舞弊？」

費城市政官員Al Schmidt說沒有找到。

這名共和黨籍的費城市政官員對CNN表示，他們查證有關選舉舞弊的指控，包括死去的人都有投票，他聲稱並沒有其事。

Schmidt說：「我們查證每一張票，看其投票的紀錄，沒人死後在費城投票。」

Schmidt對於民眾接收錯誤訊息表示驚訝，他認為社交媒體的指控荒謬。

Schmidt說：「我在社交媒體見過，最捕風捉影的事情，完全是荒謬的指控，絕對沒有理據，其中之一我不理解的是，民眾渴求吸收謊話。」

不過特朗普發推文攻擊Schmidt，只是掛名做共和黨人，其實是拒絕調查選舉欺詐的指控。

無論如何，有領袖正擁抱拜登，又稱特朗普是前任總統。

英國首相約翰遜說：「感到高興，在許多領域，拜登賀錦麗政府可以跟我們一致。」

到目前為止，總統大選是誰勝出，尚未有官方結果，特朗普團隊也針對幾個關鍵搖擺州的選舉結果提出訴訟，喬治亞州因為拜登只是領先特朗普一萬多票而啟動重新點票，每張選票都用人手重新點算。

此外，民意調查網站Real Clear Politics，已從其網站撤回拜登在賓夕凡尼亞與亞利桑那州的得票結果，兩州共有31張選舉人票，而特朗普贏得阿拉斯加州的3張選舉人票。

另一方面賓夕凡尼亞Erie地區的郵政局工作人員Richard Hopkins，指控郵局上司在選票做手腳，下令將選舉日過後收到的選票蓋上選舉日的郵戳。

有報導指美國郵政的總督察向國會表示，Hopkins已經撤回指控，華盛頓郵報報導就指，Hopkins向調查員虛構指控，但Hopkins周二晚拍片段放上YouTube，駁斥華盛頓郵報的報導，並表明自己並沒有撤回他所作的指控聲明，而Hopkins的上司就指他的指控是100%虛假，有指他之前受多次紀律處分。

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