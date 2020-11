泛民總辭後缺席會議 失資格4議員所提議案被刪除

【有線新聞】

香港民主派周三宣布決定總辭後,周四無出席立法會會議,他們與秘書處開會,商討遣散員工、交還辦事處的安排。立法會大會如常舉行,已喪失議員資格的4人所提出的議案,就從議程中刪除。

4人被DQ翌日,他們的立法會議員辦事處名牌已被遮蓋。而民主黨林卓廷與其他民主派一樣沒出席大會,但就在會議廳外掛直幡。「我們會交辭職信。(形式是如何?)我們沒相約一起交信,各自用自己認為適合的方法。我理解大家盡量今日遞交,但有些同事會否遲一點,我不能代他們回答。」

九龍東(民主黨)胡志偉說:「(會否交信?)會的會的,遲一點,要先處理員工問題。」

民主黨有約100名員工在立法會議員辦事處工作,部分民主派與秘書處開會,商討員工遣散及報銷開支問題。已喪失議員資格的郭家麒亦有出席。

要跟秘書處商討的還有立法會主席梁君彥,梁君彥說:「未試過有這麼多議員總辭,因為很多涉及法例事宜,要明確跟秘書處商討。」

會議廳內,大會準時9時開會,多了19張空凳。會上輪到本來是衛生服務界李國麟向食衞局局長陳肇始提出的口頭質詢。

梁君彥說:「李國麟議員不在席,根據議事規則的相關規定,我現在請李慧琼議員代為提出。」李慧琼隨即讀出質詢,跟進醫管局對沒罷工員工發出電郵,要求解釋缺勤原因的做法。

整個早上都沒響過點人數的鐘聲。非建制派的熱血公民鄭松泰就有繼續發言。大會議程原本還有梁繼昌、郭家麒、郭榮鏗及楊岳橋分別提出的11項議案,以及由工聯會麥美娟提出譴責郭榮鏗的議案。由於四人已被DQ,這些議案全部從議程中刪除。

而葉建源、莫乃光、李國麟,星期三已分別去信秘書處及多個事務委員會主席,表示退出委員會。

