特朗普拜登得票太近 喬治亞州將重點選票

負責選務工作的喬治亞州州務卿周三宣布,該州的總統大選兩位候選人的得票差距僅有一萬多票,將對點票結果展開審計,並採人工手算方式重新計票,喬治亞州也成為這次總統大選率先重新計票的州分。

喬治亞州是關鍵的搖擺州,有16張選舉人票,在各縣的點票結果都遞交之後,州務卿宣布,將對選舉結果啟動審計作業,採取手算的人工點票方式。

喬治亞州州務卿Brad Raffensperger說:「雙方差距非常接近,規定每個縣要全面人工重新計票,這有助於建立信心,所以會審計、重新計算及重新調查一次性來做,這是件吃重的事情,但我們會跟縣府一起合作,在期限之內完成我們州的認證。」

喬治亞州務卿希望能在本周結束前展開作業,喬治亞州的選舉認證期限為11月20日,在該州點算近500萬張選票中,拜登小贏特朗普一萬多票。

Raffensperger說:「到今天為止,97個縣的最終數字都送到,目前的差距是14,111票,在特朗普和拜登之間,我的辦公室會調查所有的違法投票,有人通報,我們必會調查,每一張合法選票都會被計算,我們會繼續遵循並執行法律。」

喬治亞州沒有強制重新計票的法律,不過州法對於得票差距在0.5%範圍內的選舉,給予候選人重新計票的選擇。

由於喬治亞州在這次總統大選的票數差距非常小,州務卿決定採取全面人工重新計票,以昭公信,但這個過程也會耗時費力,選務人員須將特朗普和拜登的選票分開,然後再一一在機器上掃描,然後由機器計算出候選人的得票總數,而這個過程都會有人監督,並且會讓兩黨人士觀察。

