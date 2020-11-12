特朗普拜登得票太近 喬治亞州將重點選票

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負責選務工作的喬治亞州州務卿周三宣布，該州的總統大選兩位候選人的得票差距僅有一萬多票，將對點票結果展開審計，並採人工手算方式重新計票，喬治亞州也成為這次總統大選率先重新計票的州分。

喬治亞州是關鍵的搖擺州，有16張選舉人票，在各縣的點票結果都遞交之後，州務卿宣布，將對選舉結果啟動審計作業，採取手算的人工點票方式。

喬治亞州州務卿Brad Raffensperger說：「雙方差距非常接近，規定每個縣要全面人工重新計票，這有助於建立信心，所以會審計、重新計算及重新調查一次性來做，這是件吃重的事情，但我們會跟縣府一起合作，在期限之內完成我們州的認證。」

喬治亞州務卿希望能在本周結束前展開作業，喬治亞州的選舉認證期限為11月20日，在該州點算近500萬張選票中，拜登小贏特朗普一萬多票。

Raffensperger說：「到今天為止，97個縣的最終數字都送到，目前的差距是14,111票，在特朗普和拜登之間，我的辦公室會調查所有的違法投票，有人通報，我們必會調查，每一張合法選票都會被計算，我們會繼續遵循並執行法律。」

喬治亞州沒有強制重新計票的法律，不過州法對於得票差距在0.5%範圍內的選舉，給予候選人重新計票的選擇。

由於喬治亞州在這次總統大選的票數差距非常小，州務卿決定採取全面人工重新計票，以昭公信，但這個過程也會耗時費力，選務人員須將特朗普和拜登的選票分開，然後再一一在機器上掃描，然後由機器計算出候選人的得票總數，而這個過程都會有人監督，並且會讓兩黨人士觀察。

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