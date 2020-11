Costco要求因健康理由無法戴口罩人士需改戴面罩

【KTSF】

Costco連鎖店表示,由11月16日起,因為健康狀況而無法戴口罩的人士,必須戴面罩才可以進入店內。

Costco總裁兼行政總裁Craig Jelinek表示,這項措施可能對某些人造成不便,但Costco認為加強衛生安全比任何不便來得重要.

聯邦疾控中心(CDC)表示,面罩不可以視為口罩的替代物,但如果不能戴口罩,只能戴面罩,面罩的款式必須圍著整個臉部,長度延伸至下巴以下,也可以佩戴連帽式的面罩(hooded face shield)。

Costco由5月4日起已要求所有人在店內必須戴口罩,而CDC表示,以下類別的人士不應戴口罩,包括有呼吸困難的人士、失去知覺或不能在沒有人協助下除下口罩的人士,以及兩歲以下的兒童。

而根據CDC的指引,兩歲以下兒童進入Costco無須遮蓋臉部,而初生嬰兒也不建議使用面罩。

