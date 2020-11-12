Costco要求因健康理由無法戴口罩人士需改戴面罩

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Costco連鎖店表示，由11月16日起，因為健康狀況而無法戴口罩的人士，必須戴面罩才可以進入店內。

Costco總裁兼行政總裁Craig Jelinek表示，這項措施可能對某些人造成不便，但Costco認為加強衛生安全比任何不便來得重要.

聯邦疾控中心（CDC）表示，面罩不可以視為口罩的替代物，但如果不能戴口罩，只能戴面罩，面罩的款式必須圍著整個臉部，長度延伸至下巴以下，也可以佩戴連帽式的面罩（hooded face shield）。

Costco由5月4日起已要求所有人在店內必須戴口罩，而CDC表示，以下類別的人士不應戴口罩，包括有呼吸困難的人士、失去知覺或不能在沒有人協助下除下口罩的人士，以及兩歲以下的兒童。

而根據CDC的指引，兩歲以下兒童進入Costco無須遮蓋臉部，而初生嬰兒也不建議使用面罩。

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