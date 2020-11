東華醫院有護士集會促院方提供更佳待遇

【KTSF 郭柟報導】

舊金山東華醫院有護士發起示威集會,要求院方提供更好的醫療福利和工時待遇。

有東華醫院的護士反映,雖然他們平時有固定8小時的工時,但是當人手不足的時候,很多護士就要加時工作很長時間,有時長達12至16小時,休息時間也不足。

東華醫院護士梁寶玉(Geraldine Leung)說:「這令護士非常疲累,我們提出希望有更多人手照顧病人,現時疫情大流行,病人都需要額外的照料。」

另外她都反映,院方最近改變了醫療保險計劃,增加了他們的保費,他們跟加州護士工會的成員從今年年初跟東華醫院進行首次勞資雙方談判,向院方提出多項建議,包括增聘人手、增加PPE保護裝備等。

東華醫院院方表示,已經盡力回應工會的訴求,目前達成了三個臨時協議,也聲稱醫院並沒有人手不足問題,他們表示一向有跟足州府規定的護士對病人比例。

東華醫院行政總裁張建清說:「我們的比例比州府要求更好,例如除了(法定)一個護士照顧4個病人,我們還會加助理護士幫他們,以及其他支援人員,所以東華醫院不會出現人手不足的情況來照顧病人。」

另外她又表示,東華醫院對員工的醫療福利一向都很慷慨。

