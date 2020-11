疫情下灣區房價不降反升原因為何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新冠疫情期間,灣區的房價不降反升,甚麼原因呢?

根據DQNews和CoreLogic的數據,灣區9月份的房屋中位銷售價上漲近20%,售價攀升至96.5萬,接近2018年的水平。

自新冠肺炎疫情爆發,人們在家上班已超過半年,多年來住在擁擠的矽谷的上班族,有些已習慣在家上班,房地產內部人指出稱,遠距上班, 雖然有人因此考慮搬到外州,但反而推動灣區房價上升。

房地產經紀Ken Ko表示:「反而是因為在家工作的關係,所以在目前這個情況之下,反而家裡需要的房間變多了,很多人以前是比較小的房子,白天出去上班,晚上回家睡覺就可以了,可是在這種情況之下,一天24小時都待在家裡面,尤其很多小朋友在家上課,遠距教學,也需要各自的房間,所以我們反而看到的一些是,小房子換大房子的情況。」

根據DQNews的數據,9月Contra Costa縣中位價上漲了18.6%至75萬美元,在Santa Clara縣增長了15%至133萬美元,San Mateo縣上漲了12.1%,來到163萬美元,在Alameda縣增長了12.1%至97.5萬美元,舊金山只上漲9%。

此外,貸款利率一直保持在歷史最低水平,對於標準的30年期房屋貸款,其貸款利率降至3%以下,從而使買家擁有更多的購買力,但是庫存不多,都是促使房價降不下來的原因。

不過在疫情期間,看房也有諸多限制。

Ko說:「我們現在帶客人看房子,或是房屋展示(open house),希望客人來參觀這個房子,甚至還需要簽Covid切結書,如果沒有這個切結書,還不能讓你來看,所以這種情況相對之下,抑制很多房地產交易的行為。」

值得一提的是,舊金山和南灣的高檔公寓都出現下跌的趨勢,尤其舊金山大跌8%,分析說主要原因是疫情期間,許多都市的娛樂酒吧餐廳關閉,讓不少人考慮搬到郊外。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。