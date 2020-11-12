疫情下灣區房價不降反升原因為何（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

新冠疫情期間，灣區的房價不降反升，甚麼原因呢？

根據DQNews和CoreLogic的數據，灣區9月份的房屋中位銷售價上漲近20%，售價攀升至96.5萬，接近2018年的水平。

自新冠肺炎疫情爆發，人們在家上班已超過半年，多年來住在擁擠的矽谷的上班族，有些已習慣在家上班，房地產內部人指出稱，遠距上班， 雖然有人因此考慮搬到外州，但反而推動灣區房價上升。

房地產經紀Ken Ko表示：「反而是因為在家工作的關係，所以在目前這個情況之下，反而家裡需要的房間變多了，很多人以前是比較小的房子，白天出去上班，晚上回家睡覺就可以了，可是在這種情況之下，一天24小時都待在家裡面，尤其很多小朋友在家上課，遠距教學，也需要各自的房間，所以我們反而看到的一些是，小房子換大房子的情況。」

根據DQNews的數據，9月Contra Costa縣中位價上漲了18.6％至75萬美元，在Santa Clara縣增長了15％至133萬美元，San Mateo縣上漲了12.1％，來到163萬美元，在Alameda縣增長了12.1％至97.5萬美元，舊金山只上漲9%。

此外，貸款利率一直保持在歷史最低水平，對於標準的30年期房屋貸款，其貸款利率降至3％以下，從而使買家擁有更多的購買力，但是庫存不多，都是促使房價降不下來的原因。

不過在疫情期間，看房也有諸多限制。

Ko說：「我們現在帶客人看房子，或是房屋展示（open house），希望客人來參觀這個房子，甚至還需要簽Covid切結書，如果沒有這個切結書，還不能讓你來看，所以這種情況相對之下，抑制很多房地產交易的行為。」

值得一提的是，舊金山和南灣的高檔公寓都出現下跌的趨勢，尤其舊金山大跌8%，分析說主要原因是疫情期間，許多都市的娛樂酒吧餐廳關閉，讓不少人考慮搬到郊外。

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