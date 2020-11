美國新冠病例破千萬 日增病例料升至20萬宗

【KTSF】

美國的新冠病毒疫情急遽升溫,累計確診人數已突破千萬,專家警告稱,不久之後將看到每天新增20萬人染病的驚人傳播速度。

美國的新冠病毒確診案例突破一千萬宗,光是過去十天就新增100萬宗病例。

國家傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「現在你看到我們已超過(每日新增)十萬宗,這很不幸,話雖如此,想扭轉情勢也不晚。」

本周一,美國新增12萬宗個案,而且全美有44個州都看到疫情數字往上升。

CNN醫療專家Sanjay Gupta說:「我們基本上在全國各州都出現病例激增,我認為新症會持續上升,還有住院人數以及令人難過的死亡人數。」

這樣的病例激增情況已經在全美各地出現,中西部的確診案例和住院率持續增長,至少有16個州已經出現破紀錄的住院人數,像是俄亥俄州出現疫情爆發以來最糟的一周,衛生官員警告醫院已經過度擁擠。

北達科他州因為醫院人力短缺,州長宣布,無症狀的新冠肺炎確診醫護人員,現在可以在有執照的醫療機構工作。

北達科他州州長Doug Burgum說:「本州未來兩到三周會面對醫院的容納量會嚴重壓迫情況,一些地方已看到此情況。」

而紐約市的確診感染率在過去數個月以來首次上漲至超過2%,市長白思豪就警告市民,要注意確診率的上升。

德州EL PASO市,周一通報單日新增接近900宗個案,確診感染率超過20%,當地住院以及住進加護病房ICU人數都明顯增加,當地兩星期的封鎖令周三即將到期,法官表示有必要延長封鎖令。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。