拜登宣布勝選 美中關係未來會如何發展

【KTSF 蔡璐陽報導】

儘管在特朗普執政期間，美國與中國的關係不斷惡化，但是在拜登宣布勝選之後，中國國家主席習近平也沒有對他表示祝賀，未來美中關係會如何發展呢？

在2016年，特朗普參加總統競選，在各種造勢活動上，他一直主張與中國為敵，並聲稱中國在國際市場操縱貨幣。

特朗普說：「我們不能讓中國繼續剝削我們的國家，他們正在這麼做。」

不過在他當上總統的第一年，他曾幾次讚揚他和習近平之間關係非常好。

在新冠病毒疫情爆發後，他則公開指責中國是罪魁禍首，把病毒帶到美國，以及傳播到全世界，不僅如此，在過去四年，他對中國發起了貿易戰，在南海增派了軍艦震懾中國，還關閉了一些中國駐美領事館，他也企圖封殺中國社交軟件TikTok，這些做法使很多中國官員認為是一場新的冷戰。

當拜登在7號宣布勝選後，中國當局對此的回應非常小心。

中國外交部發言人汪文斌說：「我們注意到拜登先生已經宣布勝選，我們理解大選的結果會按照美國法律和程序作出確定。」

對於中國來說，拜登並不陌生，在他擔任參議員和副總統時，他曾幾次到訪中國，與習近平會談協商，不過在今年的競選中，拜登對中國的態度比較強硬。

拜登說：「我會讓中國遵守國際規定，我們要聯合其他的夥伴，告訴中國這些是規定，你如果不遵守，就要在經濟上付出代價。」

中國的官方媒體表示，即使拜登就任總統，美中關係也不會好轉，他們認為不論是民主黨還是共和黨都對中國存有疑慮。

中國官媒環球時報指出，拜登將會任命更多的專業人士加入他的外交團隊，美中關係有可能會有個短暫的緩和期。

中國問題專家Willy Lam表示，中國官員對於拜登的多邊外交政策持謹慎態度。

Lam說：「他們很擔心拜登可能會更加有效和成功的團結美國一些，在歐洲和亞洲的傳統盟友來一致對抗中國。」

至少拜登會給美中關係帶來不一樣的基調。

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