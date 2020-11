拜登宣布勝選 美中關係未來會如何發展

【KTSF 蔡璐陽報導】

儘管在特朗普執政期間,美國與中國的關係不斷惡化,但是在拜登宣布勝選之後,中國國家主席習近平也沒有對他表示祝賀,未來美中關係會如何發展呢?

在2016年,特朗普參加總統競選,在各種造勢活動上,他一直主張與中國為敵,並聲稱中國在國際市場操縱貨幣。

特朗普說:「我們不能讓中國繼續剝削我們的國家,他們正在這麼做。」

不過在他當上總統的第一年,他曾幾次讚揚他和習近平之間關係非常好。

在新冠病毒疫情爆發後,他則公開指責中國是罪魁禍首,把病毒帶到美國,以及傳播到全世界,不僅如此,在過去四年,他對中國發起了貿易戰,在南海增派了軍艦震懾中國,還關閉了一些中國駐美領事館,他也企圖封殺中國社交軟件TikTok,這些做法使很多中國官員認為是一場新的冷戰。

當拜登在7號宣布勝選後,中國當局對此的回應非常小心。

中國外交部發言人汪文斌說:「我們注意到拜登先生已經宣布勝選,我們理解大選的結果會按照美國法律和程序作出確定。」

對於中國來說,拜登並不陌生,在他擔任參議員和副總統時,他曾幾次到訪中國,與習近平會談協商,不過在今年的競選中,拜登對中國的態度比較強硬。

拜登說:「我會讓中國遵守國際規定,我們要聯合其他的夥伴,告訴中國這些是規定,你如果不遵守,就要在經濟上付出代價。」

中國的官方媒體表示,即使拜登就任總統,美中關係也不會好轉,他們認為不論是民主黨還是共和黨都對中國存有疑慮。

中國官媒環球時報指出,拜登將會任命更多的專業人士加入他的外交團隊,美中關係有可能會有個短暫的緩和期。

中國問題專家Willy Lam表示,中國官員對於拜登的多邊外交政策持謹慎態度。

Lam說:「他們很擔心拜登可能會更加有效和成功的團結美國一些,在歐洲和亞洲的傳統盟友來一致對抗中國。」

至少拜登會給美中關係帶來不一樣的基調。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。