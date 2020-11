舊金山高中生發起捐贈教學用品計劃 助低收入學生上網學習（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山兩名高中生為了幫助在疫情期間要上網學習的低收入學生,發起捐贈教學用品計劃。

發起人Susanna Lau和Lana Nguyen就讀舊金山Washington高中12年級,他們表示,自從今年3月舊金山聯合校區宣佈學校要關閉,改為在網上遙距教學時,他們和好多低收入學生失去了原本有由學校提供的上學用品,例如紙張、書簿和文具等,因此開設了SupplyHopeInfo計劃,希望有心人透過網上購物清單,買文具捐贈給不同年級學生。

他們最初的資金只有4,000元,幫助到大約200名學生,不過隨著越來越多人捐贈,現在有1,500名學生受惠,她們希望達2,000人。

Nguyen說:「我們很驚訝(捐贈數目)超出預期,沒想到會發生。」

她又表示,有家長甚至捐出了一台電腦,SupplyHopeInfo計劃現時由7個學生營運,他們也由最初只幫舊金山的學生,擴大至幫助整個灣區,之後更加同其他非牟利機構合作,捐贈物資給加州各地的學生。

Lau說:「很窩心見到有學生寄來照片,拿到文具很開心的樣子,家長都表示很感謝。」

想出一份力幫助捐贈,可以上他們的網站查詢詳情,網址:https://supplyhopeinfo.wixsite.com/supplyhopeinfo

