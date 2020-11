參院民主黨人呼籲共和黨同僚通過疫情紓困法案

【KTSF】

為了配合拜登提出的全面對抗新冠疫情計畫,參議院會民主黨人周二向共和黨人喊話,呼籲國會通過一個強大而完整的疫情紓困法案,不過共和黨方面則主張當前不需要耗資達數萬億元的方案。

聯邦參議院多數黨領袖麥康尼,以及聯邦參議院民主黨領袖舒默,周二在各自黨團內獲得連任,這也使得麥康尼成為共和黨任期最長的參議院領袖,不過新一屆參議院將由哪一黨掌控,目前仍在未定之天。

舒默周二邀請拜登顧問、同時也是前衛生部長Vivek Murthy舉行不公開的簡報會,討論拜登的應對疫情計畫。

舒默說:「我們正尋求一個完整法案,能滿足美國的需要,我們在此議題認同聯邦眾議院,所以現在壓力在於共和黨人如何實現,麥康尼以及我所有的共和黨同僚們,我們將有機會向美國人民展示,他們準備好要開始工作,並且符合這個時機。」

相對於民主黨人希望推動強有力的完整紓困方案,共和黨方面則認為,目前的失業率為6.9%,加上第三季GDP成長力度強,儘管經濟仍存在困難,但當前美國並不需要民主黨人所提出耗資數萬億元的計畫。

麥康尼說:「我認為已經困住我們數月的阻撓仍在,我不認為目前的情況需要數萬億元的方案,所以我認為應該要高度集中對象,非常類似於我在10月和9月向大院提出的法案。」

舒默警告麥康尼和共和黨人,不要假裝疫情已經接近尾聲,而採用較溫和的方案或阻擋抗疫工作。

他話鋒一轉,又將矛頭指向特朗普,說特郎普企圖宣告勝選,是在侵蝕美國選舉的信念,他以2000年佛州的選票爭議,呼籲特朗普不要犯錯。

舒默說:「不要犯錯,這並非一個州只有597票的差別,現在是有數個州,都有上千票的差別,共和黨人沒有合法訴訟,他們只是政治上在發狂,但那並不能為他們在法庭上創造任何成功。」

麥康尼周一已經表態力挺特朗普,認為他有100%的權利質疑選舉結果並提訴。

麥康尼周二再度對特朗普展現信心,但又強調,政權轉移不會受干擾。

麥康尼說:「對,我認為我們不會有任何干擾政權過渡,不管誰是下一任政府,我認為我們應該不要擰手,不要表現得好像這不尋常,我們會安然度過這段期間,我們也會在明年1月20日宣誓就職,就像我們自1973年以來,每四年都如此。」

目前共和黨力挺特朗普的法律訴訟行動,並持續將期限指向12月,因為這不僅是各州認證選舉結果的時候,12月14日更是選舉人團要正式投下選票的期限,同時也是千禧年總統選舉爭議時,小布希和對手高爾之間決出勝負的時刻,麥康尼周二向媒體透露,這些時程不會受影響。

