學者分析美國總統大選為何不能採取普選制度（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

4年前的總統大選以及今年的總統大選,搖擺州的選民決定了總統人選,有不少人開始懷疑美國的選舉為什麼不能採取普選制度(popular votes)?

4年前及今年的總統大選,候選人在搖擺州投下大量經費,開票又曠日廢時,2007年曾經有過民調,72%的美國人贊成普選制度,不過學者認為,選舉人制度雖然不完美,但一個美好的理由,就是大州小州之間的平衡,讓人口少的州也有話語權。

史丹佛大學國內政策研究主任陳仁宜說:「我不贊成普選票,我相信憲法賦予的選舉人制度,是美國開國時候的妥協產物,就是要確保大小州都有代表。」

學者說,90年代,加州也曾經是共和黨的天下,在過去20年由紅轉藍,如何讓加州成為候選人兵家必爭之地?

陳仁宜說:「我建議是讓加州更具競爭力,我認為保守派共和黨人清楚地表達了自己的見解,讓他們對加州的選民更具吸引力,從而幫助他們再次提高加州在選舉的競爭力,我認為答案不是擺脫憲法,僅由普選產生總統,這不是我們現在擁有的系統,如果全國選民願意修改憲法,那又是另一回事,但是我看不出全國有足夠明顯要求改變如何選出總統,正如我說的,這是我們擁有的系統,雖然它並不完美,但是我們必須盡力才能成功。」

這次的選舉結果看到美國人民的對立,拜登多次強調要當全民總統,陳仁宜建議拜登不要跟極左人士靠太近。

陳仁宜說:「如果拜登真的照他說的,我希望他能團結美國,修復國家,如果他採取極左派,像是新綠能源,全民健保,削減警察經費,這些不好的政策,還是會分裂國家,他跟民主黨會失敗,如果採取極左的政策,如果他走中間路線,而不是極左路線,他會成功。」

接下來各界的目光集中在1月喬治亞州的聯邦參議員選舉,國會眾議院已經由民主黨掌控,加上民主黨的總統,陳仁宜希望共和黨能拿下參議院。

陳仁宜說:「由共和黨掌控參議院是好事,能夠阻止美國走向極左,也給拜登一個理由跟其他黨合作,如果民主黨也掌控參議院將會失控。」

