學者分析美國總統大選為何不能採取普選制度（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

4年前的總統大選以及今年的總統大選，搖擺州的選民決定了總統人選，有不少人開始懷疑美國的選舉為什麼不能採取普選制度（popular votes）？

4年前及今年的總統大選，候選人在搖擺州投下大量經費，開票又曠日廢時，2007年曾經有過民調，72%的美國人贊成普選制度，不過學者認為，選舉人制度雖然不完美，但一個美好的理由，就是大州小州之間的平衡，讓人口少的州也有話語權。

史丹佛大學國內政策研究主任陳仁宜說：「我不贊成普選票，我相信憲法賦予的選舉人制度，是美國開國時候的妥協產物，就是要確保大小州都有代表。」

學者說，90年代，加州也曾經是共和黨的天下，在過去20年由紅轉藍，如何讓加州成為候選人兵家必爭之地？

陳仁宜說：「我建議是讓加州更具競爭力，我認為保守派共和黨人清楚地表達了自己的見解，讓他們對加州的選民更具吸引力，從而幫助他們再次提高加州在選舉的競爭力，我認為答案不是擺脫憲法，僅由普選產生總統，這不是我們現在擁有的系統，如果全國選民願意修改憲法，那又是另一回事，但是我看不出全國有足夠明顯要求改變如何選出總統，正如我說的，這是我們擁有的系統，雖然它並不完美，但是我們必須盡力才能成功。」

這次的選舉結果看到美國人民的對立，拜登多次強調要當全民總統，陳仁宜建議拜登不要跟極左人士靠太近。

陳仁宜說：「如果拜登真的照他說的，我希望他能團結美國，修復國家，如果他採取極左派，像是新綠能源，全民健保，削減警察經費，這些不好的政策，還是會分裂國家，他跟民主黨會失敗，如果採取極左的政策，如果他走中間路線，而不是極左路線，他會成功。」

接下來各界的目光集中在1月喬治亞州的聯邦參議員選舉，國會眾議院已經由民主黨掌控，加上民主黨的總統，陳仁宜希望共和黨能拿下參議院。

陳仁宜說：「由共和黨掌控參議院是好事，能夠阻止美國走向極左，也給拜登一個理由跟其他黨合作，如果民主黨也掌控參議院將會失控。」

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