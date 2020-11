【KTSF】

對於美國下任總統政權是否順利移交的問題,國務卿蓬佩奧周一對記者說,「過渡」到第二個特朗普任期將會是順利,但其後他又說,國務院已經準備好任何可能發生的事。

蓬佩奧說:「將會是順利過渡到第二任特朗普政府,我們已準備好,全世界正在觀看這裡發生何事,我們將點算所有選票,當過程完成後就會選出選舉人,這是過程,憲法清楚規定,世界應該對過渡有信心,以確保國務院今天運作成功,到1月20日總統就職時也成功,之後也會成功。」

