香港四議員失資格告別立會 泛民議員宣布總辭

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被香港特區政府裁定喪失議員資格的四名立法會議員即時告別議會，其餘15名民主派議員宣布總辭，非建制派只剩下醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰兩人會留在議會。

「人大有了公布，我現在暫停會議去處理這些事項。」DQ的消息一公布，主席梁君彥隨即暫停會議，即時喪失議員資格的四人談了一會兒就步出會議廳，最後一次在這裏見記者。

郭榮鏗說：「我曾經說過如果能與香港人一起捍衛民主、法治及我們的核心價值，到最後是會讓政權褫奪我們的資格的話，只有光榮、絕無後悔。」

郭家麒說：「可能是很多人看來黑暗的一日，我都很難說不是，一國兩制蕩然無存，但醜陋的相信不是我們四人，任何人作出這個決定需要向歷史和所有香港人交代。」

梁繼昌說：「香港並未死亡，因為我們香港人會前仆後繼，在我們之後會繼續在這片土地保護我們核心價值。」

楊岳橋說：「對於能有幸曾服務過香港，這是我的光榮。在未來的日子，我會與其他普通的香港人一樣，繼續誠心為港盡力，在自己的崗位上盡力。」

「（制度變成這樣，會否排除將來再參選？）我們還可以再參選？」

對於會否提出法律行動，例如司法覆核，他們說會再和法律團隊商討。

「香港加油，齊上齊落。」

民主派其餘15人宣布集體總辭以回應DQ事件，民主派會議召集人胡志偉：「中央政府徹底放棄基本法，放棄一國兩制，我們民主派的朋友決定與所有被取消資格的議員齊上齊落，我們集體總辭。」

19名民主派議員離開，非建制派只剩下醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰，他們表示會繼續留在議會，陳沛然指新型肺炎病毒大流行下，會繼續堅守崗位和市民一起抗疫，鄭松泰就認為總辭已經威脅不到政權，民主派亦已經錯過了總辭的最佳時機。

中聯辦嚴正譴責15名反對派議員「鬧辭」，以行動對抗人大決定，對抗一國兩制方針，形容是「政治攬炒」，注定斷送政治前途，自我宣布喪失擔任特區公職、服務香港市民的資格，中聯辦指少數人的行為不會影響人大決定。

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