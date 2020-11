香港四議員失資格告別立會 泛民議員宣布總辭

【有線新聞】

被香港特區政府裁定喪失議員資格的四名立法會議員即時告別議會,其餘15名民主派議員宣布總辭,非建制派只剩下醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰兩人會留在議會。

「人大有了公布,我現在暫停會議去處理這些事項。」DQ的消息一公布,主席梁君彥隨即暫停會議,即時喪失議員資格的四人談了一會兒就步出會議廳,最後一次在這裏見記者。

郭榮鏗說:「我曾經說過如果能與香港人一起捍衛民主、法治及我們的核心價值,到最後是會讓政權褫奪我們的資格的話,只有光榮、絕無後悔。」

郭家麒說:「可能是很多人看來黑暗的一日,我都很難說不是,一國兩制蕩然無存,但醜陋的相信不是我們四人,任何人作出這個決定需要向歷史和所有香港人交代。」

梁繼昌說:「香港並未死亡,因為我們香港人會前仆後繼,在我們之後會繼續在這片土地保護我們核心價值。」

楊岳橋說:「對於能有幸曾服務過香港,這是我的光榮。在未來的日子,我會與其他普通的香港人一樣,繼續誠心為港盡力,在自己的崗位上盡力。」

「(制度變成這樣,會否排除將來再參選?)我們還可以再參選?」

對於會否提出法律行動,例如司法覆核,他們說會再和法律團隊商討。

「香港加油,齊上齊落。」

民主派其餘15人宣布集體總辭以回應DQ事件,民主派會議召集人胡志偉:「中央政府徹底放棄基本法,放棄一國兩制,我們民主派的朋友決定與所有被取消資格的議員齊上齊落,我們集體總辭。」

19名民主派議員離開,非建制派只剩下醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰,他們表示會繼續留在議會,陳沛然指新型肺炎病毒大流行下,會繼續堅守崗位和市民一起抗疫,鄭松泰就認為總辭已經威脅不到政權,民主派亦已經錯過了總辭的最佳時機。

中聯辦嚴正譴責15名反對派議員「鬧辭」,以行動對抗人大決定,對抗一國兩制方針,形容是「政治攬炒」,注定斷送政治前途,自我宣布喪失擔任特區公職、服務香港市民的資格,中聯辦指少數人的行為不會影響人大決定。

