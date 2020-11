加州十縣要收緊抗疫級別 Contra Costa縣變回紅色（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

全國新型肺炎確診個案增加,加州十個縣要收緊抗疫級別,其中灣區的Contra Costa縣由原本的橙色級別要返回紅色級別。

Contra Costa縣宣佈即日起收緊餐廳室內堂食、禮拜場所、戲院的最多容納人數至25%,或最多100人。

另外由本星期五起,零售店、商場和大專學院都會收緊人數,健身室限制最多10%人數,辦公室職員必須在家工作等,該縣目前新症率是5.3宗。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,明白很多加州居民對防疫措施產生疲累,但是重申不要鬆懈。

Ghaly說:「疫情不會因為我們厭倦了而結束。」

加州周二新增5,367宗病例,7日平均每日新增6,078宗,兩星期的確診率是3.7%,相比起10月26日的2.9%有所增加。

另外住院率都上升近三成,現時有3,083人住院,其中859在深切治療部。

