人大常委列明議員須擁護香港特區 4立會議員即時失資格

全國人大常委會應香港特區行政長官要求,通過決定列明立法會議員支持或者宣揚港獨、尋求外國干預特區事務等,一經依法認定,即時喪失議員資格。特區政府隨即宣布楊岳橋、郭榮鏗等四人不再是議員,民主派其餘15人宣布總辭。

全國人大常委結束兩日會議,全票通過了《關於香港立法會議員資格問題的決定》,講明是應香港林鄭月娥請求而提出,決定分三點。

第一點、是立法會議員因宣揚或者支持「港獨」主張,拒絕承認國家對香港擁有並行使主權,尋求外國或者境外勢力干預香港事務,或者具有其他危害國家安全等行為,都不符合擁護基本法、效忠特區的法定要求和條件,一經依法認定即時喪失議員資格。

第二點是指決定適用於原定於9月6日舉行,第七屆立法會選舉提名期間被特區依法裁定提名無效的議員,又指今後參選或者出任議員的,如果有上述情形,本決定均適用。

第三點列明依據上述規定喪失議員資格的,由特區政府宣布。

12分鐘後特區政府公布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌,因為人大決定第一點所講的情形,被特區依法裁定「提名無效」,即時喪失議員資格。

香港政務司司長向立法會主席發出的信件進一步指出,四人的議席是7月30日起出缺,即他們被選舉主任裁定提名無效當日起計。

人大常委會的決定中提及「今後參選」均適用這次決定,是否意味失去資格的四人以後都難以再入議會?全國人大常委譚耀宗:「這也是個很大的問題,如果選舉主任聽過他們的解釋都認為他們不符合參選資格,未來日子都頗難再次得到確認符合資格。」

主持常委會會議的人大委員長栗戰書形容,今次是人大常委會依法維護國家安全,維護特區憲制秩序的「又一重要立法」,與會代表一致認為作出決定是必要的、適當的,立法會議員是香港公職人員的重要組成部分,必須真誠擁護基本法、效忠特區。今次決定符合全體中國人民,包括香港同胞的根本利益,有利維護國家主權、安全和發展利益,有利香港長治久安及治理機構正常運轉。

港澳辦及中聯辦分別發聲明擁護人大常委會的決定,港澳辦指決定為規範議員資格,提供了堅實的法律基礎,權威性不容挑戰。中聯辦就指「一國兩制」下的制度需要不斷發展、定型,一些「管根本、管長遠」的規矩必須立起來。

