人大常委列明議員須擁護香港特區 4立會議員即時失資格

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全國人大常委會應香港特區行政長官要求，通過決定列明立法會議員支持或者宣揚港獨、尋求外國干預特區事務等，一經依法認定，即時喪失議員資格。特區政府隨即宣布楊岳橋、郭榮鏗等四人不再是議員，民主派其餘15人宣布總辭。

全國人大常委結束兩日會議，全票通過了《關於香港立法會議員資格問題的決定》，講明是應香港林鄭月娥請求而提出，決定分三點。

第一點、是立法會議員因宣揚或者支持「港獨」主張，拒絕承認國家對香港擁有並行使主權，尋求外國或者境外勢力干預香港事務，或者具有其他危害國家安全等行為，都不符合擁護基本法、效忠特區的法定要求和條件，一經依法認定即時喪失議員資格。

第二點是指決定適用於原定於9月6日舉行，第七屆立法會選舉提名期間被特區依法裁定提名無效的議員，又指今後參選或者出任議員的，如果有上述情形，本決定均適用。

第三點列明依據上述規定喪失議員資格的，由特區政府宣布。

12分鐘後特區政府公布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌，因為人大決定第一點所講的情形，被特區依法裁定「提名無效」，即時喪失議員資格。

香港政務司司長向立法會主席發出的信件進一步指出，四人的議席是7月30日起出缺，即他們被選舉主任裁定提名無效當日起計。

人大常委會的決定中提及「今後參選」均適用這次決定，是否意味失去資格的四人以後都難以再入議會？全國人大常委譚耀宗：「這也是個很大的問題，如果選舉主任聽過他們的解釋都認為他們不符合參選資格，未來日子都頗難再次得到確認符合資格。」

主持常委會會議的人大委員長栗戰書形容，今次是人大常委會依法維護國家安全，維護特區憲制秩序的「又一重要立法」，與會代表一致認為作出決定是必要的、適當的，立法會議員是香港公職人員的重要組成部分，必須真誠擁護基本法、效忠特區。今次決定符合全體中國人民，包括香港同胞的根本利益，有利維護國家主權、安全和發展利益，有利香港長治久安及治理機構正常運轉。

港澳辦及中聯辦分別發聲明擁護人大常委會的決定，港澳辦指決定為規範議員資格，提供了堅實的法律基礎，權威性不容挑戰。中聯辦就指「一國兩制」下的制度需要不斷發展、定型，一些「管根本、管長遠」的規矩必須立起來。

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