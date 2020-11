林鄭指4議員早失資格 延任違邏輯

【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥解釋,4人已被裁定不擁護基本法,若能延任、有違邏輯,因此提請中央解決,她否認與近日民主派「拉布」有關。

直到人大常委會通過決定之後,公眾才知道特首提請了中央規範立法會議員資格,林鄭月娥解釋這樣做是因為立法會延任出現了特殊情況。

林鄭月娥說:「有4位議員早前被選舉主任依法認定是不擁護、不效忠,但又繼續留在立法會好像不合邏輯,亦有點自相矛盾,亦不符合政治倫理,看過本地法例有沒有條件、能力自行處理這個問題,結論是沒有,我就要提請全國人大常委會為我們解決這個問題。」

至於是何時提請人大,她說9月尾民主派決定留任後問題更突顯,但與近期響鐘點人數無關。

林鄭月娥說:「有人說是近日見到拉布太離譜,這不是事實,以拉布將審議時間延長不應視為推翻政權或不擁護,但這是程度問題,如果拉布直到一年半載,一件事都做不到 ,這肯定是影響行政機關。」

一經「依法認定」即時喪失資格,而「依法」是選舉主任裁定就可以,不需經過法院或立法會,特首被問到是否符合法治及程序公義,她說:「全國人大常委會依法幫我們處理,具有法律約束力,有堅實基礎,亦不容挑戰,老實說可定得更辣,定下刑事責任,但都沒有,今次只是說法律責任是即時喪失議員資格。」

這次人大決定觸發民主派總辭,議會面臨失去制衡,林鄭月娥說這個局面要問民主派:「如果他們認為自己是把關人,是監察我們的角色,為何願意此時放棄這個關鍵角色?我不相信這十多名集體請辭的議員真的離開議會後,香港會面對一個橡皮圖章立法會,是不可能的。」

