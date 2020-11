拜登稱無論特朗普是否認輸 仍會繼續政權交接工作

【KTSF 蔡璐陽報導】

總統當選人拜登周二表示,不論特朗普總統是否承認敗選,他的團隊都會繼續進行政權交接的過渡工作。

拜登周二在特拉華州Wilmington市舉行記者會,表示目前過渡工作正在進行,他已經開始甄選內閣人員,還說一些共和黨人否認他的勝選,並不能阻擋他繼續執行1月20號就職前的計劃。

拜登說:「我們會像他已經承認敗選了一樣繼續工作,不會有所改變。」

通常來說,當選總統的政權交接過渡工作正式啟動,是需要聯邦總務署署長的確認,不過由於特朗普還未承認敗選,再加上聯邦總務署署長是由特朗普親自任命的,所以拜登目前不可能拿到確認函,這也意味著拜登的團隊無法收到聯邦的資金來用於過渡工作,並且也沒有渠道和相關的部門進行合作溝通。

不僅如此,拜登也無法收到一般當選總統能獲得的與國家安全相關的每日機密信息匯報,對此拜登表示,雖然這些機密信息很有用,但是在此刻不是必要,而且他的團隊也不需要聯邦資金來進行過渡工作。

有記者問拜登如何對其他國家領導人解釋目前大選後的情況,拜登說他告訴給他打電話的6位國家領導人,美國再次回到舞台上了。

在回應如何看待特朗普拒絕承認敗選時,拜登這樣說:「坦白說我認為這很丟臉。」

另外,拜登也表示,他的團隊不會對特朗普拒絕承認敗選訴諸法律,他認為沒有這個必要。

針對周二聯邦最高法院再次開庭審理廢除奧巴馬健保法案的上訴,副總統當選人賀錦麗對此表示,一旦可負擔健保被廢除,有色人種將受到最嚴重的打擊,因為他們當中有更多的人已經患有疾病,廢除可負擔醫保之後,他們將無法就醫。

拜登對此則指責共和黨人提出廢除該法案的做法是殘酷和造成不必要的分裂,他也承諾在1月就職之後,會確保該法案保留,並且會擴大該法案能夠惠及的人群。

另一邊,特朗普已經連續幾天沒有露面,但是有消息透露,在他的圈子裡有好幾人都勸說他承認敗選,當中包括他的共和黨盟友,還有國會的盟友,有與特朗普關係親近的人士透露,他不打算以正式的方式承認敗選,但似乎會在任期結束時,很不情願地從白宮搬走。

有評論認為,特朗普現在持續把大選說成是不公平的做法,是為了讓他自己在面子上過得去,並且也做給他的支持者看他仍然在爭取,這樣可以讓他的支持者繼續期待接下來將發生的事。

也有特朗普的幕僚表示,如果特朗普打算2024年再次競選總統,到時他的年齡也就比拜登現在大一歲而已。

