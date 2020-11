美國就北京實施港區國安法再制裁4人

【有線新聞】

美國因應港區國安法實施制裁多4人,包括國安機構和警隊高層,指他們威脅香港的自治、和平及安全。今次是繼美國財政部在8月制裁香港行政長官林鄭月娥等11人後,再將中港官員列入制裁名單。

最新制裁的名單,包括國務院港澳辦副主任鄧中華、駐港國安公署副署長李江舟、警務處國家安全處副處長劉賜蕙和高級警司李桂華,禁止他們進入美國、凍結他們在美國的資產,並禁止美國人與他們進行財產交易。

美國國務卿蓬佩奧發聲明,制裁4人是因為他們與港區國安法實施有關,打壓香港的自治,損害法治,並扼殺異見聲音。他又敦促北京恪守中英聯合聲明的承諾。

美國在8月制裁11名內地和本港官員,包括行政長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍,以及國安公署官員等。

美國國務院上月因應《香港自治法》亦提交報告及制裁名單,正式警告國際金融機構,不可與10名遭制裁官員有商業往來。

華府較早前也已暫停或終止與香港的三項雙邊協議,包括移交逃犯、豁免國際海運利得稅。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。