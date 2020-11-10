美國累計逾千萬人確診新型肺炎 疫苗研發傳好消息

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診病例總數突破1000萬宗，不過新型肺炎疫苗研發就傳出好消息，Pfizer藥廠宣布，他們研製的疫苗臨床試驗初步顯示，保護率至少達九成。

美國的新型肺炎病例正以史無前例的速度急升，根據Johns Hopkins大學，美國的新型肺炎個案已經突破1000萬宗，有超過237,600人不治。

全國只有一個州上星期的病例比前一個星期的少，在猶他州，州長面對每天超過2千宗新症，和醫院幾近爆滿，周日晚漏液錄影一段聲明，宣布全州居民在公眾地方一律要戴口罩，直至另行通告。

不過，疫苗研究就傳出好消息，Pfizer宣布，他們有份研發的疫苗，第三期臨床試驗的初步數據顯示，對預防新型肺炎有效程度超過九成，不過尚未知道免疫期有多久，和疫苗什麼時候可以大規模供應給美國人接種。

與此同時，特朗普總統內閣再有人感染新型肺炎，最新確診的是聯邦房屋及城市發展部部長Ben Carson，Carson上星期二有份出席一個選舉派對，派對上幾乎所有人都沒有戴口罩，同樣有出席派對的白宮幕僚長Mark Meadows已經在上星期確診。

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