美國累計逾千萬人確診新型肺炎 疫苗研發傳好消息

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診病例總數突破1000萬宗,不過新型肺炎疫苗研發就傳出好消息,Pfizer藥廠宣布,他們研製的疫苗臨床試驗初步顯示,保護率至少達九成。

美國的新型肺炎病例正以史無前例的速度急升,根據Johns Hopkins大學,美國的新型肺炎個案已經突破1000萬宗,有超過237,600人不治。

全國只有一個州上星期的病例比前一個星期的少,在猶他州,州長面對每天超過2千宗新症,和醫院幾近爆滿,周日晚漏液錄影一段聲明,宣布全州居民在公眾地方一律要戴口罩,直至另行通告。

不過,疫苗研究就傳出好消息,Pfizer宣布,他們有份研發的疫苗,第三期臨床試驗的初步數據顯示,對預防新型肺炎有效程度超過九成,不過尚未知道免疫期有多久,和疫苗什麼時候可以大規模供應給美國人接種。

與此同時,特朗普總統內閣再有人感染新型肺炎,最新確診的是聯邦房屋及城市發展部部長Ben Carson,Carson上星期二有份出席一個選舉派對,派對上幾乎所有人都沒有戴口罩,同樣有出席派對的白宮幕僚長Mark Meadows已經在上星期確診。

