拜登發表抗疫講話 特朗普團隊堅持大選未結束

【KTSF 蔡璐陽報導】

根據Johns Hopkins大學的數據,全美目前新冠病毒確診案例超過1千萬,周一總統當選人拜登也針對疫情與抗疫專家小組舉行會議,並發表講話,雖然拜登的過渡團隊已經展開相關的工作,但特朗普總統還沒有承認敗選。

總統當選人拜登和副總統當選人賀錦麗周一在特拉華州Wilmington與一個抗疫專家小組舉行視訊會議,在會議上拜登和賀錦麗分桌而坐,保持社交距離,在醫學專家們做自我介紹時,他們也都認真做筆記。

拜登也就他的抗疫計劃發表講話,拜登說:「這個醫療小組會基於科學,給出詳細的抗疫計劃,這當中也包涵同理心,同情心,還有每個美國人最關心的事。」

雖然拜登團隊已經開始了向白宮的過渡工作,但是另一邊,特朗普還沒有承認敗選,在星期六拜登宣布勝選後,特朗普一直沒有公開露面表態,只是連續發推文表示會對選票計票工作發起訴訟,並且要求一些州進行重新計票。

白宮新聞秘書Kayleigh McEnany周一聲稱,以特朗普競選顧問的身份發言,表示總統大選還沒結束,特朗普的競選團隊正在對點票過程中出現的異常現象進行調查。

McEnany說:「我們希望大家有耐心,Ronna(共和黨全國委員會主席)剛剛提到在密西根州就有超過130分經公證的宣誓書,證明選票計票有誤,我們也注意到在內華達州有過千份選票是那些不符合資格的人投遞的,我們一直有收到類似的報告。」

特朗普與拜登雙方的爭執不下,會對拜登向白宮的過渡工作起到阻礙,在這個過渡中有一個環節,就是要得到確認,只有拿到了聯邦總務署署長的簽字,確認當選,拜登的競選團隊才能獲得用於過渡所需的資金,而這個署長是特朗普親自任命的。

