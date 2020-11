舊金山疫情近日惡化 周六凌晨起餐廳再禁室內堂食

【KTSF 陳嘉琪報道】

由於近日疫情惡化,舊金山市府宣布,本星期六凌晨起將再度禁止室內堂食,而健身房及電影院的可容納人數就要減少,所有正申請讓學生回校上課的私立高中亦要暫停計劃。

舊金山市長布里德宣布,11月13日星期五晚上11時59分起,將再度禁止店內堂食,包括餐廳、一些提供食物的酒吧、購物中心裏的美食廣場、酒店及博物館裏的餐廳等。

健身房及戲院的可容納人數必須減少到總容量的25%,或者由最多容納100人減少至50人。

一些已經得到州府及市府批准可以讓學生回校上課,但仍未重開的私立高中,所有計劃將會暫停,直至另行通知。

布里德說:「推出措施去支持小商業重開,然後再要求商業關閉,這令人心碎,亦非常不幸,但這是必須的。」

布里德強調,一些已經讓學生回校上課的私立小學及初中將不受影響,至於其他服務,例如是店內購物、個人護理服務及動物園、博物館等,暫時可以繼續營業。

兩星期前,舊金山官員因為留意到市內疫情有上升的趨勢,已經宣布暫緩進一步重啟其他經濟活動,不過疫情並沒有改善。

舊金山過去兩日分別新增過百宗確診,周二亦新增58宗確診,累計13,139宗。

衛生局表示,現在每天的平均確診個案比10月初激增250%,過去兩星期,市內的個案由每10萬人有3.7宗上升至9宗,局方指,如果現在不控制好疫情,預計到了年底,每日的新增個案可能會近300宗。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「我們希望盡一切辦法,避免再度實施居家令,這樣或會令整個城市在節日期間再次關閉。」

感恩節及聖誕節即將來臨,為了控制疫情,Colfax強烈建議市民如非必要切勿外遊到灣區以外的地方。

由於飲食要除下口罩,是屬於高危活動,因此在室內的聚餐,盡量不要邀請不同住的親友,就算在戶外進行,大家都必須要戴口罩及保持社交距離。

