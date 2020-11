【KTSF】

舊金山Silver街附近周末下午發生持槍入屋搶劫案,受害人是一名亞裔長者。

警方資料顯示,現場位於Bowdoin街200號地段,周日下午5點左右,一名20多歲的非洲裔男人進入事主的家搶劫,77歲的男事主想反抗時,匪徒用槍指嚇事主,搶走現金和提款卡,案中應該有另一名匪徒開車接應。

警方表示,正翻查現場附近的閉路電視,市民如有線索,請與警方聯繫,匿名報案電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

