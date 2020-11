舊金山列治文區市參事選舉 陳詩敏擊敗邁珍勝選（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山唯一勝負未定的第一區列治文區市參事選舉終於有了結果,華裔陳詩敏(Connie Chan)以些微票數之差擊敗菲律賓裔的邁珍(Marjan Philhour),陳詩敏宣布勝選,而邁珍已經承認落敗。

經過5日的點票,陳詩敏在多名市參事及支持者的陪同下,在她位於列治文區的競選總部前宣布勝選。

陳詩敏表示,今次競選非常接近,啟動優先選擇制點票後,邁珍一度反超前她87票,的確有擔心過,但她留意到,她得到最多選民的第一選擇票,而且一日比一日多,因此亦有信心會當選。

陳詩敏說:「你知道嗎?我們是華人,我們亦是移民,我們其實是懂得吃苦耐勞的人,亦是因為這樣,如果我連選舉的時候都吃不了這個苦,我相信就無辦法能夠當選,亦無辦法能夠成為市參事,因為成為市參事亦需要更加努力。」

根據舊金山選務處最新點票結果,來自香港的移民陳詩敏得到17,073票,比得到16,939票的邁珍多134票。

雖然點票工作未完成,選務處亦未落實結果,但被視為市長布里德重要盟友的邁珍,周日下午首先承認落敗。

舊金山Balboa街商戶協會主席邁珍說:「雖然結果不是我們想要的,我祝福新任市參事1月份上任時一切順利。」

陳詩敏其後亦在社交網站上宣布勝選,陳詩敏表示,上任後首要任務是確保租客不會因受疫情影響,交不起租而被逼遷,其次是協助區內小商業渡過難關。

今次選舉可以說是險勝,列治文區有近17,000名選民的第一選擇及第二選擇都不是陳詩敏,陳詩敏指出,上任後,她同樣代表這班人選民,因此她歡迎與任何人交流與合作。

陳詩敏說:「每一個,就算大家有不同意見時,我都願意與他們溝通,我覺得這是市參事一個責任,就算大家意見不同,我的責任就是坐低聆聽他們的聲音,聽他們的意見,然後繼續有交流。」

舊金山前估值官鄧式美表示,她與市參事李麗嫦(Sandy Lee Fewer)知道陳詩敏當選,都感動到哭了起來,而即將離任的李麗嫦借此機會,感謝列治文區居民。

李麗嫦說:「過去4年擔任大家的市參事,我感到很榮幸,我感謝每一個給予我機會的人。」

陳詩敏將於明年1月5日正式宣誓就任,她上任後,市參議會裡的華裔市參事有兩人,另外一個是代表日落區的馬兆明。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。