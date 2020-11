【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山華埠上週五舉行了新冠病毒檢測,有超過400人接受檢測,當局公佈沒有發現感染個案。

上週五一共有432人到華埠花園角接受病毒檢測,週一下午當局公佈結果,沒有發現檢測呈陽性的個案。

當局提醒民眾,全國包括舊金山在內,確診個案都呈上升趨勢,民眾需要繼續注意個人衛生,戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

當局週二會在Portola區設立病毒檢測點,地點在Felton街25號,時間從早上9點到下午5點,無需預約,歡迎民眾接受檢測。

