Santa Clara縣確診病例及住院率驚人上升（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣新冠確診病例及住院率出現驚人的上升,官員呼籲民眾防疫不能鬆懈,Santa Clara縣在10月份新冠確診病例是呈現漂浮緩慢的上升,上星期突然飆升。

Santa Clara縣公共衛生局長Sara Cody說:「聖縣的病例開始急升,我們的狀況開始像美國其他地區一樣。」

Santa Clara縣11月8日新增358個新冠病例,僅次於7月15日創紀錄的385例,感染群主要是18至34歲,現在醫院多了100位感染病患。

Cody說,急升的原因不明,但可能跟Halloween及抗疫疲勞有關。

在商業方面,該縣向違規的商業共發了79項違規通知和60萬美元的罰款,到目前為止,該縣已收到一千多個對不同商業組織機構的投訴。

Calvary Chapel是該縣目前唯一尋求法院命令,以制止不斷發生違反健康法令的唯一機構。

Santa Clara縣目前有24,490確診病例,430相關死亡病例。

