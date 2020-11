【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣即日起為全縣5歲以上人士提供免費的新冠病毒檢測。

San Mateo縣與Curative公司合作,使用棉花棒口腔檢測,只要5歲以上兒童就可以預約做檢測,時間是星期一到星期五下午1點到8點,地點是在San Mateo Event Center,一天可以接受500人測試,48小時內會有結果,準確度達90%。

在測試前20分鐘,不能吃、喝、嚼口香糖或是抽煙,測試開始時要先戴口罩用力咳嗽三次,然後用棉花棒在口腔採樣。

測試結果會以電郵或簡訊寄給孩童的父母或是監護人,如果是18歲以上的成人,可以前往該縣其他的檢測站。

詳情點擊:https://www.smcgov.org/covid-19-testing-options-children

