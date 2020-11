特朗普企圖透過法律行動翻盤 法律學者分析勝算（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

特朗普總統採取一連串法律行動,希望能夠翻盤,他的勝算如何呢?

史丹福大學國內政策研究主任,同時也是史丹佛法學院講師陳仁宜認為,特朗普要循法律途徑贏得總統大選也無勝算。

陳仁宜說:「我不認為有明顯證據,這次選舉有投票詐欺,不足以在這些不同州翻盤,到最後我都不認為會改變選舉結果。」

很多人將這次選舉跟2000年小布希跟高爾的大選做一比較,陳仁宜說兩者情況不同,2000年大選出問題的只有佛羅里達一個州,而且差距是只有數百票。

陳仁宜說:「選舉的結果只有一個州,一個州的法律問題差距這麼小,只有500票左右,將決定誰是總統,今年的情況大不相同,沒錯,這次選舉很接近,但是有5、6個州,兩個候選人的得票差距,成千上萬的選票,這不只是一個州有幾百張選票的問題,在2020年的選舉,即使法律挑戰在一個州取得成功,還有其他很多州,不太可能影響選舉的結果,因為拜登贏得的差距足夠大到即使有一州挑戰成功也沒差。」

由於美國是採取選舉人制度,共538名選舉人在未來幾星期,各州確認哪位候選人贏得他們本地選舉,在12月14日,各選舉人會在他們各自州內投票,1月6日確立總統人選。

陳仁宜說:「選舉人選總統的過程,還是會持續進行,儘管有官司在進行,除非訴訟成功有可能,阻擋或延遲但我不認為會發生。」

儘管陳仁宜認為,特朗普沒有翻盤的機會,但他也認為美國的郵寄選票制度的確存在很大的缺失,需要改革。

陳仁宜說:「在美國我們需要弄清楚,如何能有更好的投票系統,更有信心和安全,郵寄選票各州不同,在加州無論你是否有申請郵寄選票都會寄給你,這確實有問題,顯而易見,我認為最好的方法是我們找出讓更多人親自投票的方法,這是安全的,但是今年因為疫情所以不可能,但我認為共和黨和民主派都同意某種方式,必須進行選舉改革,以提高我們系統的安全性。」

陳仁宜認為大局已定,但他還是認為特朗普在眾多媒體攻擊及民調落後情況下,有這樣的成績,也算雖敗猶榮。

陳仁宜說:「聚焦在特朗普的競選,像是關注美國勞工,試著爭取他們對中國強硬的政策,我覺得很對美國人胃口,特朗普能夠取得那麼多支持票,顯示他這些議題在未來可能會很受歡迎,我認為他打這麼一場艱苦的競選,還是值得讚揚。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。