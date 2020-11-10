特朗普企圖透過法律行動翻盤 法律學者分析勝算（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

特朗普總統採取一連串法律行動，希望能夠翻盤，他的勝算如何呢？

史丹福大學國內政策研究主任，同時也是史丹佛法學院講師陳仁宜認為，特朗普要循法律途徑贏得總統大選也無勝算。

陳仁宜說：「我不認為有明顯證據，這次選舉有投票詐欺，不足以在這些不同州翻盤，到最後我都不認為會改變選舉結果。」

很多人將這次選舉跟2000年小布希跟高爾的大選做一比較，陳仁宜說兩者情況不同，2000年大選出問題的只有佛羅里達一個州，而且差距是只有數百票。

陳仁宜說：「選舉的結果只有一個州，一個州的法律問題差距這麼小，只有500票左右，將決定誰是總統，今年的情況大不相同，沒錯，這次選舉很接近，但是有5、6個州，兩個候選人的得票差距，成千上萬的選票，這不只是一個州有幾百張選票的問題，在2020年的選舉，即使法律挑戰在一個州取得成功，還有其他很多州，不太可能影響選舉的結果，因為拜登贏得的差距足夠大到即使有一州挑戰成功也沒差。」

由於美國是採取選舉人制度，共538名選舉人在未來幾星期，各州確認哪位候選人贏得他們本地選舉，在12月14日，各選舉人會在他們各自州內投票，1月6日確立總統人選。

陳仁宜說：「選舉人選總統的過程，還是會持續進行，儘管有官司在進行，除非訴訟成功有可能，阻擋或延遲但我不認為會發生。」

儘管陳仁宜認為，特朗普沒有翻盤的機會，但他也認為美國的郵寄選票制度的確存在很大的缺失，需要改革。

陳仁宜說：「在美國我們需要弄清楚，如何能有更好的投票系統，更有信心和安全，郵寄選票各州不同，在加州無論你是否有申請郵寄選票都會寄給你，這確實有問題，顯而易見，我認為最好的方法是我們找出讓更多人親自投票的方法，這是安全的，但是今年因為疫情所以不可能，但我認為共和黨和民主派都同意某種方式，必須進行選舉改革，以提高我們系統的安全性。」

陳仁宜認為大局已定，但他還是認為特朗普在眾多媒體攻擊及民調落後情況下，有這樣的成績，也算雖敗猶榮。

陳仁宜說：「聚焦在特朗普的競選，像是關注美國勞工，試著爭取他們對中國強硬的政策，我覺得很對美國人胃口，特朗普能夠取得那麼多支持票，顯示他這些議題在未來可能會很受歡迎，我認為他打這麼一場艱苦的競選，還是值得讚揚。」

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