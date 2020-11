白宮發言人指總統大選未完結 呼籲大家耐心等待

【KTSF】

白宮發言人Kayleigh McEnary以特朗普競選顧問的身份在記者會上發言,呼籲大家耐心等待。

McEnany說:「這場選舉還遠遠沒完,我們只開始一個程序,以取得準確、誠實的點票,我們爭取全體美國人的權利,他們要有信念與信任,不僅對這次大選,也對未來多次選舉。」

她透露,她相信單是在密歇根州,就有130份宣誓文件已經提交,他們也關注到有報導指,在內華達州有幾千張問題選票,由不合選民資格的人投下,他們目前正在處理,並等待取得有關的宣誓書,此外她也指出,在賓夕凡尼亞州Allegheny縣不准監察員觀察開票。

特朗普競選工程的總顧問Matt Morgan表示,特朗普團隊周一代表選民向賓夕凡尼亞州聯邦法院提出訴訟,指控該州的州務卿在某幾個縣有兩項違規。

Morgan說:「第一點,違反平等監選,乃因欠缺有意義的觀察與透明度,尤其在民主黨控制的各縣,第二點,違反平等保護,基於不同待遇,在共和黨與民主黨的選民之間。」

有分析指出,特朗普團隊必須提出非常強力的證據,才能夠獲得法院受理,而一旦進入司法程序,官司最終會由聯邦最高法院裁定。

