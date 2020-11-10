白宮發言人指總統大選未完結 呼籲大家耐心等待

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白宮發言人Kayleigh McEnary以特朗普競選顧問的身份在記者會上發言，呼籲大家耐心等待。

McEnany說：「這場選舉還遠遠沒完，我們只開始一個程序，以取得準確、誠實的點票，我們爭取全體美國人的權利，他們要有信念與信任，不僅對這次大選，也對未來多次選舉。」

她透露，她相信單是在密歇根州，就有130份宣誓文件已經提交，他們也關注到有報導指，在內華達州有幾千張問題選票，由不合選民資格的人投下，他們目前正在處理，並等待取得有關的宣誓書，此外她也指出，在賓夕凡尼亞州Allegheny縣不准監察員觀察開票。

特朗普競選工程的總顧問Matt Morgan表示，特朗普團隊周一代表選民向賓夕凡尼亞州聯邦法院提出訴訟，指控該州的州務卿在某幾個縣有兩項違規。

Morgan說：「第一點，違反平等監選，乃因欠缺有意義的觀察與透明度，尤其在民主黨控制的各縣，第二點，違反平等保護，基於不同待遇，在共和黨與民主黨的選民之間。」

有分析指出，特朗普團隊必須提出非常強力的證據，才能夠獲得法院受理，而一旦進入司法程序，官司最終會由聯邦最高法院裁定。

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