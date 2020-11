共和黨領袖麥康尼指特朗普絕對有權挑戰大選結果

【KTSF 張麗月報導】

拜登聲稱當選第46任美國總統,前總統小布殊向拜登道賀,但同時也認同特朗普總統提出法律訴訟,國會參議院共和黨領袖麥康尼也指出,特朗普絕對有權挑戰大選結果。

拜登在週末率先宣佈自己當選總統之後,隨即進入過渡期,並且在周一快速公佈組織一個13人的抗疫專家小組,因為拜登認為,他上任最優先的議程項目就是處理疫情。

另一方面,參議院共和黨領袖麥康尼周一表態,支持特朗普總統拒絕認輸,也拒絕承認拜登當選總統,因為他認為,特朗普有百分百權利去挑戰大選結果。

拜登宣稱當選總統之後,麥康尼首次公開露面,首先慶祝共和黨在參眾兩院取得的成績,根據美聯社的追蹤點票結果,在參議院35席經過改選後,目前的議席分配是共和黨暫時有48席,民主黨有46席,無黨派有兩席,但計入民主黨團,有4席仍未有最後結果,當中3席共和黨人領先,包括北卡、阿拉斯加與喬治亞各一席,而喬治亞州的兩席要進入複選,在參議院要拿到51席才算多數黨。

眾議院方面,民主黨拿到215席,共和黨得到196席,加州、阿拉斯加、阿里桑那、艾奧瓦州部分議席還未有最後結果,要取得218席才算多數黨。

麥康尼說,目前的點票只屬初步,又批評民主黨人催促特朗普接受大選結果的做法,他並沒有反駁特朗普聲稱今次是個偷竊的選舉,只是說支持特朗普在關鍵搖擺州發起訴訟,他又指國家的法律和政治體制將可以解決任何重新點票或法律訴訟。

麥康尼的發言被視為參議院共和黨團會給予特朗普的訴訟重大的支持,目前只有4名共和黨參議員,包括Susan Collins承認拜登當選,不過民主黨籍參議員舒默就指,拜登當選總統絕對公平,他又說特朗普的指控極度危險,極度損害美國的民主,並警告共和黨領袖不要加鹽加醋,以確保權力和平移交。

另外,聯邦司法部長巴爾已經授權聯邦檢察官,在大選未得到正式驗證之前,去追究選舉舞弊的實質指控,不過消息指出,全美的法院尚未受理有關選舉舞弊的訴訟,因為提告一方並沒有提出實質的證據,但聯邦選舉委員會主席James Trainor週末對媒體表示,相信在仍在點票的州分有選舉舞弊發生,因為監察員不獲准進入點票地點。

特朗普團隊在最少5個搖擺州提出訴訟,他們呼籲支持者有耐性等待,並提供證據,而他們正在積極收集證據。

有分析指出,特朗普團隊必須提出非常強力的證據,才能夠獲得法院受理,而一旦進入司法程序,官司最終會由聯邦最高法院裁定。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。