「基督之家第四家」前長老常如武案舉行量刑聽證會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣備受矚目的「基督之家第四家」前長老常如武(Jonathan Chang)被控電匯欺詐和洗錢一案,去年9月被定罪後,法庭於周一舉行量刑聽證會。

周一的法庭聽證會透過視訊進行,被告64歲的常如武也有出席,但沒有發言,他在聽審過程中表現冷靜。

去年9月,聯邦法庭裁定常如武電匯欺詐和洗錢等7項罪名成立,另一名涉案被告常如武的太太,今年61歲的李薇林(Grace Chang)則因陪審團未能達成共識而未被定罪。

法官周一就常如武的量刑舉行首次聽證會,除了控辯雙方的代表律師出席,還有7名基督之家第四家的教友作為受害者出庭發言。

現任該教會執行長老的黃林在發言時表示,希望法官在量刑時,也考慮判常如武賠償原本屬於教會的500多萬元,並歸還教會長期慈善捐款者,台灣知名企業宏達電董事長王雪紅約670多萬元。

基督之家第四家創辦人擔任牧師30年的寇紹穎長老發言時稱,常如武的所作所為給教會帶來嚴重傷害,不僅聲譽受損,也令教友人數大幅下降超過五成,希望法官公正量刑,以恢復教友及社區對該教會的信心。

前牧師馮忠強、教友蔡旌明,以及另外3名教友也紛紛發言,表示常如武自始至終沒有悔意,也不承認做錯,他們指常如武欺騙教會,偽善的基督徒形象,給其他教友帶來嚴重負面影響及精神創傷,不僅讓該教會在華人社區的聲譽和形象受損,也令教會損失大量善款,教會現在仍需要這些善款,保留教堂,重拾教友信心,以及聘請牧師等。

法庭文件顯示,常如武在2004至2016年期間,利用擔任基督之家第四家長老,並負責掌管教會財務之便,合共挪用了約740萬元,到自己開設的一個私人和一個組織帳戶,當中約600多萬元都是來自王雪紅的慈善捐款。

王雪紅與丈夫陳文琦都是基督徒,當年在基督之家第四家結婚,對該教會有深厚感情,所以透過兩人創立的「信望愛基金會」向教會捐款。

常如武則是陳文琦的同學,獲得陳信任,並曾擔任陳文琦旗下威盛電子公司美國分公司的副總經理。

由於周一時間有限,法官只聽取了7名受害方教友的發言,下次量刑聽證會定於12月11日舉行,會繼續聽取辯方的陳詞,常如武每項罪名的最高刑罰是監禁20年,並分別處以25萬及50萬元或更高罰款。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。