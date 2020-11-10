「基督之家第四家」前長老常如武案舉行量刑聽證會（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

南灣備受矚目的「基督之家第四家」前長老常如武（Jonathan Chang）被控電匯欺詐和洗錢一案，去年9月被定罪後，法庭於周一舉行量刑聽證會。

周一的法庭聽證會透過視訊進行，被告64歲的常如武也有出席，但沒有發言，他在聽審過程中表現冷靜。

去年9月，聯邦法庭裁定常如武電匯欺詐和洗錢等7項罪名成立，另一名涉案被告常如武的太太，今年61歲的李薇林（Grace Chang）則因陪審團未能達成共識而未被定罪。

法官周一就常如武的量刑舉行首次聽證會，除了控辯雙方的代表律師出席，還有7名基督之家第四家的教友作為受害者出庭發言。

現任該教會執行長老的黃林在發言時表示，希望法官在量刑時，也考慮判常如武賠償原本屬於教會的500多萬元，並歸還教會長期慈善捐款者，台灣知名企業宏達電董事長王雪紅約670多萬元。

基督之家第四家創辦人擔任牧師30年的寇紹穎長老發言時稱，常如武的所作所為給教會帶來嚴重傷害，不僅聲譽受損，也令教友人數大幅下降超過五成，希望法官公正量刑，以恢復教友及社區對該教會的信心。

前牧師馮忠強、教友蔡旌明，以及另外3名教友也紛紛發言，表示常如武自始至終沒有悔意，也不承認做錯，他們指常如武欺騙教會，偽善的基督徒形象，給其他教友帶來嚴重負面影響及精神創傷，不僅讓該教會在華人社區的聲譽和形象受損，也令教會損失大量善款，教會現在仍需要這些善款，保留教堂，重拾教友信心，以及聘請牧師等。

法庭文件顯示，常如武在2004至2016年期間，利用擔任基督之家第四家長老，並負責掌管教會財務之便，合共挪用了約740萬元，到自己開設的一個私人和一個組織帳戶，當中約600多萬元都是來自王雪紅的慈善捐款。

王雪紅與丈夫陳文琦都是基督徒，當年在基督之家第四家結婚，對該教會有深厚感情，所以透過兩人創立的「信望愛基金會」向教會捐款。

常如武則是陳文琦的同學，獲得陳信任，並曾擔任陳文琦旗下威盛電子公司美國分公司的副總經理。

由於周一時間有限，法官只聽取了7名受害方教友的發言，下次量刑聽證會定於12月11日舉行，會繼續聽取辯方的陳詞，常如武每項罪名的最高刑罰是監禁20年，並分別處以25萬及50萬元或更高罰款。

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