搵屋住：舊金山Mission Bay全新可負擔公寓大樓即將落成

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Mission Bay有一棟全新可負擔公寓大樓即將落成,有超過100個單位現正接受民眾申請。

公寓大樓即將在明年落成,位於Mission Bay China Basin街691號,附近有Kaiser和UCSF醫院,臨近280公路出入口和舊金山Caltrain總站,交通方便。

公寓大樓有18個車位,一個家庭僅限申請一個,以抽籤方式分配,大樓所有單位為非吸煙單位,而且不能養寵物。

現有113個單位開放給民眾申請,包括10個Studio開放式單位,28個一房單位,50個兩房單位,23個三房單位,四房和五房單位各一個。

公寓租金根據申請人年收入在舊金山的地區收入中位數所佔百分比不同,而分成從四成到八成等幾個不同的等級。

Studio開放式單位的租金從823元至1,383元,一房單位則從876元至1,948元,兩房單位從1,022元至2,175元,三房單位從1,120元至2,402元,四房和五房單位則只有收入中位數50%的等級,租金分別為1,527元和1,625元。

當中有13個單位優先給有行動障礙的民眾,7個單位優先給有聽覺或視覺障礙的民眾,公寓同時歡迎持有Section 8 第八段房屋補助券的民眾申請,住在舊金山第六區的民眾,以及在舊金山居住或工作的民眾,都能在抽籤中獲得優先。

被抽中的民眾將要繳交25元申請費和一個月房租按金,申請將在12月1日下午5點截止,抽籤入選者之後,將會另外再抽500個申請家庭進入等候名單。

查詢詳情,請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HllNMUAZ

中文申請表格:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HllNMUAZ/apply-welcome/overview

