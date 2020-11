灣區多縣衛生官員發布假日外遊防疫建議

【KTSF 江良慧報導】

灣區包括舊金山,San Mateo、Santa Clara、Alameda等的9個縣和柏克萊市的衛生官員,周一聯合發表安全渡假和旅遊的建議,希望灣區各縣的居民,可以幫助這個節日季節不會導致另一波的新症高峰,確保他們做足正確措施,保護自己和家人避免受感染。

Alameda縣臨時衛生局長Nicholas Moss醫生表示,當大家與一些不是同住的人聚集時,傳播新型肺炎的風險就會上升,因此各縣的衛生官員建議公眾,如果和親友聚會,要盡量少人,不要多過3個家庭,要短時間,不要長過兩小時,在戶外舉行和只與固定的家庭聚會,而不要參加多個有不同家庭參與的聚會。

聚會期間要做足防疫措施,例如是與非同住的人保持6呎距離,戴口罩和勤洗手,由指定經常洗手消毒的人處理和分發食物,以及避免唱歌和大聲叫囂的活動。

此外,官員不建議一切非必要的外遊,包括假期外遊,因為外遊到灣區以外地區,會增加感染和回來後傳染他人風險。

如果一定要外遊,就要戴口罩,並與其他人保持6呎距離,勤洗手和避免用手觸碰口鼻,出發前和回來後都接受檢測。

如果外遊時曾經和其他不同住的人距離少於6尺,而自己或他人不是全程戴口罩,又或者曾經坐飛機或其他公共交通工具,而期間又有人不是全程戴口罩,回來後最好自己隔離14天。

