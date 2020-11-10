灣區多縣衛生官員發布假日外遊防疫建議

【KTSF 江良慧報導】

灣區包括舊金山，San Mateo、Santa Clara、Alameda等的9個縣和柏克萊市的衛生官員，周一聯合發表安全渡假和旅遊的建議，希望灣區各縣的居民，可以幫助這個節日季節不會導致另一波的新症高峰，確保他們做足正確措施，保護自己和家人避免受感染。

Alameda縣臨時衛生局長Nicholas Moss醫生表示，當大家與一些不是同住的人聚集時，傳播新型肺炎的風險就會上升，因此各縣的衛生官員建議公眾，如果和親友聚會，要盡量少人，不要多過3個家庭，要短時間，不要長過兩小時，在戶外舉行和只與固定的家庭聚會，而不要參加多個有不同家庭參與的聚會。

聚會期間要做足防疫措施，例如是與非同住的人保持6呎距離，戴口罩和勤洗手，由指定經常洗手消毒的人處理和分發食物，以及避免唱歌和大聲叫囂的活動。

此外，官員不建議一切非必要的外遊，包括假期外遊，因為外遊到灣區以外地區，會增加感染和回來後傳染他人風險。

如果一定要外遊，就要戴口罩，並與其他人保持6呎距離，勤洗手和避免用手觸碰口鼻，出發前和回來後都接受檢測。

如果外遊時曾經和其他不同住的人距離少於6尺，而自己或他人不是全程戴口罩，又或者曾經坐飛機或其他公共交通工具，而期間又有人不是全程戴口罩，回來後最好自己隔離14天。

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