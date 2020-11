加州新型肺炎確診個案上升 可能與Halloween有關（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一在疫情記者會中表示,加州的新型肺炎個案、確診率、住院人數均有上升,原因可追溯至Halloween,另外紐森表示,州府正準備迎接首批疫苗,不過數目很有限。

Pfizer藥廠研製的新型肺炎疫苗,有效率達到90%,州長紐森表示正與藥廠以及聯邦疾控中心(CDC)合作,迎接疫苗。

不過紐森說最快可能要等到12月才有首批疫苗,加上疫苗需要打兩劑,並且高度冷藏,所以供應非常有限,州府正研究冷藏設備,以及如何分配疫苗。

首批可以接種疫苗的人士,包括醫護人員以及救援人員,而疫苗的數量也未必足夠,預料普羅大眾起碼要等到明年年中才可以接種疫苗,65歲或以上人士優先。

紐森說:「我真的擔心大家過分興奮,因為我們相信可得到安全有效的疫苗,而人們返回原型,這是大錯特錯。」

加州目前累計約有97萬宗新型肺炎個案,單日新增約7,200宗,確診率由14日前2.5%,上升至現在3.7%,住院以及需要深切治療的人數同期也上升兩成多,死亡人數累計17,977人,近期平均每日有44人死於新型肺炎,州公共衛生部與各地方政府發現,Halloween期間的私人聚會是其中一個主要傳播病毒的途徑。

紐森說:「幾乎每個疫情增加的縣都說,私人家庭聚會是主要感染源頭,我們必須重拾警惕,戴口罩,即使與很久沒見的親友重逢的時候。」

州衛生部周二將公佈各縣的疫情分級,而衛生部透露,州內沒有一個縣可以放寬等級,而有更多的縣會管制升級,需要收緊重開的活動和範圍。

