加州新型肺炎確診個案上升 可能與Halloween有關（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一在疫情記者會中表示，加州的新型肺炎個案、確診率、住院人數均有上升，原因可追溯至Halloween，另外紐森表示，州府正準備迎接首批疫苗，不過數目很有限。

Pfizer藥廠研製的新型肺炎疫苗，有效率達到90%，州長紐森表示正與藥廠以及聯邦疾控中心（CDC）合作，迎接疫苗。

不過紐森說最快可能要等到12月才有首批疫苗，加上疫苗需要打兩劑，並且高度冷藏，所以供應非常有限，州府正研究冷藏設備，以及如何分配疫苗。

首批可以接種疫苗的人士，包括醫護人員以及救援人員，而疫苗的數量也未必足夠，預料普羅大眾起碼要等到明年年中才可以接種疫苗，65歲或以上人士優先。

紐森說：「我真的擔心大家過分興奮，因為我們相信可得到安全有效的疫苗，而人們返回原型，這是大錯特錯。」

加州目前累計約有97萬宗新型肺炎個案，單日新增約7,200宗，確診率由14日前2.5%，上升至現在3.7%，住院以及需要深切治療的人數同期也上升兩成多，死亡人數累計17,977人，近期平均每日有44人死於新型肺炎，州公共衛生部與各地方政府發現，Halloween期間的私人聚會是其中一個主要傳播病毒的途徑。

紐森說：「幾乎每個疫情增加的縣都說，私人家庭聚會是主要感染源頭，我們必須重拾警惕，戴口罩，即使與很久沒見的親友重逢的時候。」

州衛生部周二將公佈各縣的疫情分級，而衛生部透露，州內沒有一個縣可以放寬等級，而有更多的縣會管制升級，需要收緊重開的活動和範圍。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。