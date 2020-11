【有線新聞】

歐美第二波疫情持續下,全球新型肺炎病例突破5千萬宗,近5分之1來自美國。

美國單在過去十日感染個案急增近100萬宗,擴散速度創新高,歐洲的病例總數突破1,200萬,超越拉丁美洲,成為疫情最嚴重的洲。

英國再收緊入境限制,禁止經丹麥旅客入境的措施擴大到貨運,以防當地可由水貂傳人的變種新型冠狀病毒傳入。

法國的新症數字則在周末,回落到四萬宗以下,但一周平均增長速度,仍高過全球第二多人染疫的印度。

