特朗普仍未認輸將再提多場訴訟 重申大選涉欺詐

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特朗普總統仍未承認落敗，重申今次大選涉及欺詐，要求重新點票。競選團隊預告在本周內在關鍵搖擺州提出多達5宗選舉訴訟。

特朗普當地周日早上再離開白宮，前往弗吉尼亞州的高爾夫球場，沿途有人拉起橫額。

他出發前在社交網站發文，再質疑選舉涉及舞弊，包括身分驗證問題，指控不少選民宣誓涉及欺詐，這樣嚴重影響整場選舉，認為應該檢視選票，又形容這場是「被竊取選舉」。

Twitter標籤他的貼文，指內容可能帶有爭議。特朗普的代表律師朱利亞尼接受霍士新聞訪問，認為若特朗普現時承認落敗是大錯特錯，又預告本星期內會在多個搖擺州發起4至5宗涉及選民欺詐的訴訟，聲稱具有力證據及多達50個證人。

朱利亞尼稱，法律團隊有足夠證據改變賓夕法尼亞州的選舉結果，指控當地有數以十萬計無效選票。

霍士新聞另外引述兩名消息人士指，如果特朗普競選團隊的司法戰，最終未能改變選舉結果，特朗普將會承認落敗並和平移交權力。

另外有美媒引述消息，除了女婿庫什納外，第一夫人梅拉尼婭亦曾向特朗普提出考慮承認競選落敗。

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